Nhật Bản tham gia cuộc đua trung tâm dữ liệu châu Á

Hội đồng Chiến lược Tăng trưởng của chính phủ Nhật Bản hôm 12.4 đã họp để bắt đầu thảo luận sâu hơn về cách thúc đẩy đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Chi phí điện năng là vấn đề nổi bật trong kế hoạch vì các trung tâm dữ liệu cần phải có lượng điện cần thiết để lưu trữ thông tin. Khuyến khích xây dựng các cơ sở bên ngoài các thành phố lớn cũng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai có khả năng làm tê liệt những cơ sở hiện tập trung ở Tokyo và Osaka.

Các trung tâm dữ liệu thường tiêu thụ một lượng lớn điện năng do nhu cầu làm mát thiết bị, khiến cho mức tiêu thụ điện trở thành một thước đo khác để so sánh kích thước của các trung tâm. Trung Quốc được cho là có lợi thế do không gian rộng lớn, giá điện rẻ và hạn chế tối thiểu trong việc xin phép xây dựng các cơ sở. Về mức tiêu thụ điện năng, các trung tâm dữ liệu Bắc Mỹ dẫn đầu với 51%, châu Á - Thái Bình Dương chiếm 28%.