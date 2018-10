Nhật thử nghiệm robot bảo vệ nhà ga Tokyo

Theo báo The Japan Times, được trang bị một camera an ninh vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI), robot Perseusbot có thể phát hiện và báo cáo những người hoặc vật thể đáng ngờ tại các nhà ga và được kỳ vọng có thể giúp giảm gánh nặng cho các nhân viên an ninh.



Robot trên được đặt theo anh hùng thần thoại Hi Lạp Perseus và cao 167,5cm, rộng 61cm và dài 90,5cm. Perseusbot sẽ được thử nghiệm tại nhà ga Seibu Shinjuku ở Tokyo trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30.11.

Robot trên có thể tránh các chướng ngại vật và di chuyển trên vỉa hè không bằng phẳng trong các cuộc tuần tra.

“Vệ sĩ máy” nói trên có thể gửi các cảnh báo đến smartphone của các nhân viên an ninh nếu nó phát hiện những vật thể bị bỏ lại trong thời gian dài hoặc nếu nó “bắt” được những cử động hung hăng của các cá nhân vốn có thể dẫn đến xung đột.

Perseusbot là thành quả sáng tạo chung của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đô thị Tokyo, Công ty Đường sắt Seibu, Công ty công nghệ Nihon Unisys và đơn vị phát triển camera AI Earth Eyes.