Nhiều trở ngại cho mạng xã hội của ông Donald Trump

Nhưng ngay cả khi ông Trump thuyết phục Big Tech thành công, 2-3 tháng cũng là thời gian quá ngắn để xây dựng một mạng xã hội dù là thô sơ nhất. Nina Jankowicz - chuyên gia về truyền thông ở The Wilson Center (Mỹ) nhận định: "Tôi không thấy dự án sẽ có kết quả trừ khi họ đầu tư nhiều thời gian và nhiều tiền hơn họ dự định".

Các công ty truyền thông xã hội kiếm lời nhờ doanh thu quảng cáo và lượng thành viên khổng lồ. Mạng xã hội của ông Trump cũng không ngoại lệ. Vấn đề nằm ở chỗ: nhà quảng cáo nào sẵn sàng hợp tác với ông? Trang The Next Web nêu luận điểm ông Trump có thể lôi kéo những nhà tài trợ theo phe bảo thủ cùng thành viên là những người ủng hộ ông về mặt chính trị, nhưng con số đó chẳng thấm vào đâu và không thể duy trì lâu dài. Nếu thiếu cả hai yếu tố trên, một mạng xã hội xem như thất bại.

Kiểm duyệt nội dung là vấn đề lớn đối với nhiều mạng xã hội hiện nay. Một nền tảng có hai lựa chọn: cấm thành viên đăng các nội dung vi phạm quy định, hoặc cho phép mọi người đăng những gì họ muốn.

Trong trường hợp đầu tiên, The Next Web đề xuất ông Trump cần thuê nhân viên hoặc tạo thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đủ mạnh nhằm sàng lọc nội dung như Google hay Facebook . Nếu muốn bỏ qua bước kiểm duyệt, đội ngũ của ông sẽ phải tìm một công ty sẵn sàng cung cấp dịch vụ lưu trữ cho mạng xã hội "tự do ngôn luận". Ông Trump có thể đối mặt với nhiều vụ kiện tụng ở tòa án Mỹ nếu để nền tảng đi vào vết xe đổ như Parler ngày nào.