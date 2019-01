Những lưu ý khi mua iPhone X

Giá bán iPhone X cũ đang là bao nhiêu?

tin liên quan iPhone 2019 sẽ trang bị màn hình 'tai thỏ' nhỏ gọn Theo chia sẻ từ hệ thống bán lẻ didongviet.vn, iPhone X cũ đang có mức giá 16,2 triệu đồng. So với thời điểm cách đây 1-2 tháng, giá bán của model này giảm khoảng 1 triệu đồng. Đây cũng là mức niêm yết rẻ nhất từ trước đến nay của iPhone X. Theo chia sẻ từ hệ thống bán lẻ didongviet.vn, iPhone X cũ đang có mức giá 16,2 triệu đồng. So với thời điểm cách đây 1-2 tháng, giá bán của model này giảm khoảng 1 triệu đồng. Đây cũng là mức niêm yết rẻ nhất từ trước đến nay của iPhone X.

Kiểm tra ngoại hình của máy

Trên thực tế, thị trường đang bán chủ yếu dòng iPhone 99%, iPhone cũ like new tức là máy mới 99% chỉ có những trầy xước không đáng kể. Do vậy, khi mua máy, người dùng cần phải kiểm tra kỹ ngoại hình máy, từ các góc cạnh, chi tiết nhỏ xem có cấn móp nhiều không, bởi những va đập quá mạnh có thể ảnh hưởng tới linh kiện bên trong.

Kiểm tra cảm ứng, màn hình

Để kiểm tra cảm ứng trên iPhone X, người dùng chỉ cần giữ một biểu tượng bất kỳ, di chuyển khắp màn hình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Nếu biểu tượng đột ngột bị dừng lại, tức là cảm ứng khu vực đó có vấn đề.

Ảnh: AFP iPhone X là mẫu máy đầu tiên được Apple trang bị cảm biến nhận dạng khuôn mặt Face ID

Tiếp đến, khá quan trọng là kiểm tra màn hình, cảm ứng có hoạt động bình thường không vì màn hình là linh kiện đắt tiền nhất trên iPhone cũ, nhất là dòng iPhone cao cấp như iPhone X. Người dùng nên mở màn hình đen hoặc trắng hết, xem kỹ toàn bộ màn hình xem có điểm nào có biến đổi bất thường về màu sắc hay không, nếu có tức là màn hình iPhone đó đã có vấn đề.

Kiểm tra iCloud, IMEI

tin liên quan Apple tính kế giảm giá iPhone Đây là bước kiểm tra quan trọng cần có khi mua iPhone X cũ. Bước này nhằm hiểu nôm na là để tránh tình trạng mua phải một chiếc máy bị mất cắp. Đây là bước kiểm tra quan trọng cần có khi mua iPhone X cũ. Bước này nhằm hiểu nôm na là để tránh tình trạng mua phải một chiếc máy bị mất cắp.

Để kiểm tra IMEI, người dùng cần đối chiếu mã số này ở mặt lưng của máy, trong phần cài đặt: Cài đặt > cài đặt chung > Giới thiệu, kéo xuống phần IMEI và ngoài vỏ hộp (nếu có).

Với iCloud, để xem thiết bị iPhone X qua sử dụng bạn muốn mua có dính iCloud hay không, chỉ cần truy cập vào trang web chính thức của Apple, nhập số IMEI hoặc số sê-ri để kiểm tra. Nếu kết quả là: “Khóa Kích Hoạt: Tắt” hoặc “Activation Lock: Off” thì bạn có thể yên tâm mua thiết bị này.

Kiểm tra các tính năng cơ bản, các kết nối trên máy

Trước khi quyết định mua iPhone X cũ, kiểm tra các tính năng cơ bản, các kết nối trên máy sẽ là bước cuối cùng. Với iPhone X, cần kiểm tra các nhận diện bảo mật khác như mở khóa khuôn mặt, gọi Siri...

Ảnh: AFP Cần kiểm tra xem máy còn sạc pin tốt hay không

Tiếp đến, hãy thử gọi thoại và nghe để kiểm tra loa. Kiểm tra cảm biến xoay của máy bằng cách xem một video và xoay ngang xoay dọc rồi quan sát tốc độ xoay của máy. Kiểm tra camera trên iPhone X cũ bằng cách chụp thử nhiều tấm hình ở tốc độ nhanh, xem máy có bị đứng không, chất lượng ảnh thế nào. Đồng thời, cũng nên thử các tác vụ khác như ghi âm, la bàn, lướt web…

Ngoài ra, khi mua người dùng cũng nên chọn một cửa hàng uy tín để khi có sự cố, sẽ nhận được chính sách bảo hành tốt hơn.