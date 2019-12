Những smartphone có màu sắc ấn tượng nhất năm 2019

1. Galaxy Note10+ Aura Blue

Không chỉ gây chú ý với hệ thống bốn camera cho khả năng chụp ảnh tuyệt vời, phiên bản Aura Blue (Xanh Đại Dương) của chiếc smartphone Galaxy Note10+ toát lên vẻ lịch lãm, phản chiếu ánh sáng một cách đẹp mắt.

Galaxy Note10+ Aura Blue là xu hướng màu sắc mới của Samsung Ảnh: Samsung

Khi người dùng để máy ở ngoài trời, tông màu xanh sẽ phản chiếu theo hình ảnh "đại dương". Cụ thể, lớp phủ màu chìm phía dưới nhìn tách biệt hẳn so với lớp sơn giả gương sáng bóng bên ngoài, thấy rõ hiệu ứng chiều sâu trông rất thú vị.

Sản phẩm này đã được giới công nghệ đánh giá là một trong những smartphone có thiết kế đẹp nhất thế giới , nhờ vào màn hình cong tràn viền và kích cỡ mỏng nhẹ một cách đáng kinh ngạc

2. Galaxy S10 Canary Yellow

Canary Yellow tạo ra một cái nhìn khá lạ lẫm trên Galaxy S10 Ảnh: engadget Dòng Galaxy S10 của Samsung đi kèm những màu sắc thú vị. Trong đó, đáng chú ý là Canary Yellow, sử dụng tông màu vàng nổi bật khiến nhiều người chú ý đến khi cầm trên tay.

3. Realme X Onion

Thương hiệu phụ của Oppo cũng gây chú ý với dòng sản phẩm mới . Không chỉ có mức giá hấp dẫn, Realme X còn mang đến các lựa chọn màu sắc độc đáo, với Onion là sự pha trộn giữa các đường sọc màu cam và trắng ở mặt sau của máy.

Màu sắc Onion của Realme X khiến nhiều người nghĩ đến củ hành tây Ảnh: Android Central

4. Oppo Reno Psychedelic Purple

Psychedelic Purple là một trong những lựa chọn màu sắc đẹp mắt trên chiếc smartphone Reno Ace mà Oppo ra mắt trong năm 2019.

Mặc dù không phải là thiết kế hiệu ứng gradient nhưng Psychedelic Purple cũng có thể tạo ra ảo giác màu Tím Ảnh: Oppo

Được dịch là “Màu tím ảo giác”, có thể thấy rằng khi nhìn vào Reno Ace, mọi người có thể thấy rất thích thú với sản phẩm, mặc dù máy không phải là dạng gradient giống như nhiều mẫu điện thoại khác phát hành trong thời gian qua.

5. Google Pixel 4 Oh So Orange

Sau khi mang đến các lựa chọn màu sắc lạ lẫm như Not Pink, Quite Black, Just Black hay Kinda Blue trên các sản phẩm trước đó, Google đã sử dụng một cái tên khá đặc biệt là Oh So Orange vào chiếc điện thoại Pixel 4 của mình.

Có màu cam nhưng Google thích sử dụng cái tên kỳ lạ cho sản phẩm của mình Ảnh: Android Central

Về cơ bản, đây là một lựa chọn màu cam và tạo ra một cái nhìn khá thú vị nếu người dùng cầm trên tay sản phẩm.

6. iPhone 11 Purple

Khi lướt qua danh sách iPhone 11, người dùng sẽ thấy có tổng cộng 6 màu sắc khác nhau, nhưng phiên bản Purple (tím nhạt) là đáng giá nhất. Đây là lựa chọn phù hợp cho một người yêu thích sự nhẹ nhàng.

Màu tím nhạt được xem là độc đáo nhất từ trước đến nay trên iPhone Ảnh: YouTube

Điểm thú vị trên iPhone 11 là Apple đã phủ màu trong kính, vì vậy ngay cả khi kính bị trầy xước thì nó vẫn không làm thay đổi màu sắc ở bên trong. Tuy nhiên, tốt nhất người dùng nên bảo vệ sản phẩm bằng loại vỏ trong suốt để làm nổi bật màu sắc của máy mà vẫn tránh trầy xước.

7. iPhone 11 Pro với màu Midnight Green

Bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max là kẻ kế nhiệm của iPhone Xs và Xs Max. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế mặt lưng, kính mờ, cụm camera sau hình vuông khổng lồ, thì bộ đôi iPhone mới còn được Apple bổ sung thêm màu sắc mới.