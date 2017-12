iPhone X

iPhone mới nhất của Apple là một sự chuyển đổi từ smartphone quen thuộc sang mới mẻ, nơi mà mọi người bắt đầu thay đổi lại cách sử dụng. Nút Home biến mất và công nghệ Face ID hoạt động tốt hơn so với những gì mà mọi người mong đợi. Đối với những người quan tâm nhiều đến tốc độ và hiệu năng máy ảnh, iPhone X cũng đáp ứng.

Tuy nhiên, điều khiến iPhone X thực sự gây thất vọng đó là cách Apple đã viết lại các quy tắc cho một chiếc iPhone, buộc mọi người phải làm quen nhiều hơn. Về cơ bản, iPhone X là tương lai của iPhone, và bạn đừng bao giờ nhìn lại quá khứ. Tuy nhiên, điều khiến iPhone X thực sự gây thất vọng đó là cách Apple đã viết lại các quy tắc cho một chiếc iPhone, buộc mọi người phải làm quen nhiều hơn. Về cơ bản, iPhone X là tương lai của iPhone, và bạn đừng bao giờ nhìn lại quá khứ.

Surface Laptop

Microsoft chứng tỏ mình đang là ông vua trong thiết kế máy tính thời hiện đại, đó là lý do tại sao Surface Laptop nhận được nhiều đánh giá cao. Nó trang bị CPU Intel Core i5 hoặc i7 thế hệ thứ 7. Nó cũng là thiết bị di động mạnh mẽ nhất, thời lượng pin tuyệt vời và màn hình 13,5 inch tuyệt đẹp.

Đột phá lớn nhất đối với Surface Laptop chính là nó trang bị phiên bản Windows 10 S. Mặc dù bị hạn chế về khả năng tải ứng dụng nhưng nó có thể được khắc phục khi nâng cấp lên phiên bản Windows 10 Pro khá dễ dàng. Dòng Surface Laptop gần như chắc chắn phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Nintendo Switch

Thiết bị lai Switch của Nintendo đánh dấu bước đi táo bạo của công ty theo một hướng mới. Các trò chơi The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Super Mario Odyssey nằm trong số những game hay nhất, và các nhà phát triển cũng đã quan tâm đến những game như Doom và Wolfenstein II: The Colossus.

Báo cáo cho thấy, rất nhiều game thủ quan tâm đến Switch, điều này giúp Nintendo đạt doanh số bán hàng ấn tượng lên đến 10 triệu chiếc từ ngày ra mắt đến nay, và sản phẩm đang sẵn sàng để vượt mặt Wii U về doanh số trong 1 năm. Báo cáo cho thấy, rất nhiều game thủ quan tâm đến Switch, điều này giúp Nintendo đạt doanh số bán hàng ấn tượng lên đến 10 triệu chiếc từ ngày ra mắt đến nay, và sản phẩm đang sẵn sàng để vượt mặt Wii U về doanh số trong 1 năm.

Xbox One X

Đối với game thủ thích di động thì Xbox One X với giá 500 USD là thiết bị chơi game sáng giá. Đây là game console mạnh mẽ nhất có sẵn hiện nay, và mọi người có thể tận dụng sức mạnh khi kết nối nó với TV 4K.

Mặc dù hiện nay nhiều game thủ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các game thực tế ảo thông qua những tai nghe VR nhưng Microsoft đã nói rõ về Xbox One X ngay từ đầu: Nếu sức mạnh xử lý là ưu tiên lớn nhất, Xbox One X là lựa chọn cho bạn.

Sonos One

Những chiếc loa thông minh Echo và Home của Amazon và Google tương ứng đều ổn nhưng Sonos One được xem là sản phẩm cung cấp chất lượng âm thanh tốt nhất. Quan trọng hơn, nó cũng được tích hợp trợ lý ảo Alexa của Amazon nên bạn có thể làm bất cứ điều gì như với Echo của Amazon.

Bên cạnh đó, với mối quan hệ đối tác cùng Spotify gần đây, bạn có thể yêu cầu nghe tất cả danh sách phát của mình. Đối với những người không đặc biệt thích Alexa của Amazon, họ có thể chờ đợi khi Google và Sonos đang có ý định tạo mối quan hệ đối tác để tích hợp Assistant vào đó. Bên cạnh đó, với mối quan hệ đối tác cùng Spotify gần đây, bạn có thể yêu cầu nghe tất cả danh sách phát của mình. Đối với những người không đặc biệt thích Alexa của Amazon, họ có thể chờ đợi khi Google và Sonos đang có ý định tạo mối quan hệ đối tác để tích hợp Assistant vào đó.

Mighty

Mighty có thiết kế khá giống iPod Shuffle, hơi to hơn một chút và có clip đeo sau lưng máy. Phần điều khiển ở mặt máy trực quan và dễ sử dụng, sở hữu các phím chơi nhạc cơ bản. Thiết kế nhỏ nhắn giúp nó trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời cho tập luyện và đi dạo.

Thiết bị có thể được kết nối với phần mềm Spotify trên Android hay iOS và sau khi thiết lập tài khoản nó sẽ tự động tải về các playlist mà người dùng ra lệnh, lưu lại những khoảnh khắc âm nhạc đáng giá để bạn thưởng thức mà không cần kết nối mạng.

Sony WH-1000XM2

Chiếc tai nghe không dây của Sony được tăng cường thêm hiệu năng âm thanh với các công nghệ Ambient Sound, Personal NC Optimizer (chống ồn) và Quick Attention Mode. Ngoài ra còn có thêm công nghệ mới APO (Atmospheric Pressure Optimizing) giúp nhận biết và điều chỉnh chất lượng chống ồn theo môi trường xung quanh, vừa giữ an toàn cho người đeo ở nơi công cộng vừa giúp tiết kiệm pin cho tai nghe.

Chiếc tai nghe này cung cấp thời lượng nghe lên đến 30 giờ khi nghe qua Bluetooth và cho phép loại bỏ tiếng ồn khá tốt. Có những tai nghe có thể cung cấp chất lượng âm thanh tốt hơn nhưng để mang đến sự cân bằng, WH-1000XM2 là lựa chọn đúng đắn. Chiếc tai nghe này cung cấp thời lượng nghe lên đến 30 giờ khi nghe qua Bluetooth và cho phép loại bỏ tiếng ồn khá tốt. Có những tai nghe có thể cung cấp chất lượng âm thanh tốt hơn nhưng để mang đến sự cân bằng, WH-1000XM2 là lựa chọn đúng đắn.

DJI Spark

Trong một thời gian dài, mua một máy bay không người lái (drone) thực sự đắt tiền, tuy nhiên DJI Spark là một trong những chiếc máy bay có giá trị về mặt kinh tế và dễ dàng trong sử dụng.

Bạn thậm chí không cần điện thoại hoặc bộ điều khiển để sử dụng, thay vào đó chỉ cần bật nó lên, để nó bay và kiểm soát bằng cách sử dụng cử chỉ tay. Những người dùng cao cấp có thể quan tâm nhiều đến hạn chế về pin và phạm vi hoạt động của DJI Spark, nhưng với những ai bắt đầu làm quen drone thì đây thực sự là lựa chọn tốt. Bạn thậm chí không cần điện thoại hoặc bộ điều khiển để sử dụng, thay vào đó chỉ cần bật nó lên, để nó bay và kiểm soát bằng cách sử dụng cử chỉ tay. Những người dùng cao cấp có thể quan tâm nhiều đến hạn chế về pin và phạm vi hoạt động của DJI Spark, nhưng với những ai bắt đầu làm quen drone thì đây thực sự là lựa chọn tốt.

Thành Luân