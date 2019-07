Nintendo Switch Lite ra mắt với giá 200 USD

Theo Neowin, so với model ban đầu, Switch Lite có màn hình 5,5 inch nhỏ hơn, thay vì 6,2 inch. Nó cũng đi kèm bộ điều khiển Joy-Con vào thân chính của bàn điều khiển và tráo đổi các nút điều hướng bên trái để thay bằng miếng đệm định hướng truyền thống. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể kết nối Joy-Con nếu có chúng.

Về các tính năng đã bị loại bỏ, người dùng chỉ nhận được độ phân giải HD, thiếu camera IR hoặc khả năng kết nối với TV. Nó cũng không có chân đế, vì vậy ngay cả khi thêm Joy-Con, người dùng sẽ cần tìm một cách khác để giữ bàn điều khiển đứng.

Do những hạn chế này, một số tựa game như 1-2-Switch sẽ không thể phát trên sản phẩm. Switch Lite sẽ hoạt động với bất kỳ trò chơi Switch nào hỗ trợ chế độ cầm tay, bao gồm cả những tựa game như The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Super Mario Odyssey, cũng như Pokémon đều vẫn có thể chơi được.

Nintendo Switch Lite sẽ được bán ra thị trường vào ngày 20.9 với giá 200 USD, rẻ hơn 100 USD so với bản Switch thông thường. Máy có 3 màu lựa chọn, gồm vàng, xanh ngọc và xám.

Bên cạnh đó, trang web của Nintendo Mỹ cũng liệt kê một phiên bản đặc biệt của máy chơi game dành cho Pokémon Sword và Shield, với biểu tượng Pokémon huyền thoại trên trang bìa của mỗi trò chơi, cũng như các nút hai tông màu ở mỗi bên của màn hình. Nó sẽ có giá tương tự nhưng chỉ được phát hành vào ngày 8.11.