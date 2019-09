Nokia cập nhật cho smartphone Android Go

Theo Android Authority, Giám đốc sản phẩm của HMD Juho Sarvikas vừa xác nhận trên Twitter rằng công ty sẽ cung cấp bản cập nhật Android 10 (Go Edition) cho các mẫu smartphone Nokia 2.1, Nokia 1 Plus và Nokia 1.

Ông Sarvikas tiết lộ rằng Nokia 1 Plus sẽ là chiếc điện thoại Android Go đầu tiên mang thương hiệu Nokia nhận được bản cập nhật vào quý 1/2020, tiếp theo sẽ là Nokia 1 và Nokia 2.1 vào quý 2/2020. Đó là một khoảng thời gian hợp lý để chờ đợi các bản cập nhật nhưng rõ ràng việc một điện thoại giá rẻ khoảng 80 USD như Nokia 1 nhận được cập nhật sau hơn 1 năm ra mắt là điều khá tích cực.

Điều này cũng là bằng chứng rõ ràng về cam kết của HMD đối với việc cập nhật Android cho các thiết bị của mình. Cần nhớ rằng đây là công ty được Counterpoint Research trao vương miện số 1 về chương trình cập nhật Android.

Liên quan đến Android 10 (Go Edition), Google cho biết bản cập nhật sẽ giúp khởi chạy ứng dụng nhanh hơn 10% so với phiên bản Android 9 (Go Edition), thêm vào đó là phiên bản nền tảng gọn gàng nhất. Bên cạnh đó, Google cũng đã triển khai giao thức Adiantum trong phiên bản này, cho phép mã hóa trên điện thoại có phần cứng khiêm tốn.