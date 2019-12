OCB triển khai thành công OPEN API và nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế

Hiện tại, ngân hàng OCB đã triển khai hình thức xây dựng sản phẩm dịch vụ do bên thứ ba phân phối bán hàng hoặc trực tiếp bán sản phẩm của bên thứ ba trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.

Trong khi đó, chứng chỉ Quốc tế PCI DSS về an toàn, bảo mật cho hệ thống thẻ PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật bắt buộc trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán có giá trị toàn cầu, được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật thẻ thanh toán (Payment Card Industry Security Standards Council). Tham gia hội đồng là các tổ chức thẻ quốc tế lớn trên thế giới như: Visa, MasterCard, American Express (AMEX), Discover Financial Services, JCB lnternational...