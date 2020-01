OnePlus tự tin với màn hình 120 Hz trên điện thoại cao cấp mới

Theo Engadget, màn hình Fluid Display 120 Hz trên điện thoại cao cấp sắp tới sẽ do Samsung sản xuất, có nghĩa tần số quét của nó sẽ nhanh hơn so với 90 Hz trên dòng OnePlus 7, giúp khả năng xử lý chuyển động tốt hơn. Chưa dừng lại ở đó, nhờ công nghệ AMOLED với nhiều lựa chọn thiết kế tùy chỉnh nên nó nổi bật hơn so với ROG Phone 2 và một số thiết bị cầm tay 120 Hz khác trên thị trường.