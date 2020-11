Oppo trình làng mẫu smartphone A73 hỗ trợ sạc nhanh siêu tốc

Theo đó, Oppo A73 có độ dày chỉ 7.45mm, trọng lượng 163g và viền siêu mỏng 1.67mm, cải thiện cảm giác cầm nắm để không gây vướng víu cho người dùng khi mang theo bên mình. Mặt lưng với chất liệu giả da cao cấp giúp bề mặt chống bám vân tay và mang lại cảm giác mỏng gọn hơn.

Ngoài ra, thiết kế bo cong 2.5D tạo cảm giác thân máy phẳng và tinh giản hơn so với các thiết kế cong 3D thông thường.

Điểm nhấn của Oppo A73 là hỗ trợ chế độ chạy tiết kiệm pin thông minh kết hợp công nghệ sạc nhanh độc quyền để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng. Với viên pin 4015mAh, smartphone A73 sử dụng sạc nhanh nhất trong phân khúc – VOOC 4.0 30W cho phép sạc đầy 100% chỉ trong 56 phút hoặc lên đến 72% chỉ trong 30 phút. Công nghệ sạc nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhờ các biện pháp bảo vệ khi sạc trên cả phần cứng và phần mềm cùng năm nhiệt điện trở độc lập. Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng an toàn, quá trình sạc sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.