PrinCube có thể là máy in màu nhỏ nhất thế giới

Theo Neawtlas, máy in PrinCube được nghiên cứu và phát triển từ một dự án có tên “TheGod Things” của trang web Indiegogo (có trụ sở tại Mỹ). Là một máy in màu cầm tay di động nhỏ và nhẹ nhất thế giới với kích thước 7x5x7cm, trọng lượng khoảng 160g.

Máy in màu PriCube nhỏ gọn như một khối lập phương Ảnh: Chụp màn hình

Để sử dụng máy in này người dùng cần di chuyển PrinCube qua từng từ giấy, thay vì đưa tờ giấy vào máy in. Do máy in nằm trên bề mặt thay vì sử dụng khay giấy, PrinCube có thể in trên nhiều bề mặt hơn không chỉ mỗi giấy như: bìa cứng, da, kim loại, vải… và thậm chí là in lên da thành hình xăm tạm thời.

Máy in là một thiết bị độc lập, sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối với ứng dụng PrinCub để tạo các thiết kế và gửi chúng đến máy in. Máy được trang bị cổng sạc USB Type-C thời lượng pin được đánh giá là có thể sử dụng trong 6 giờ liên tục.

Được trang bị một hộp mực với ba màu riêng biệt, nó cũng có chế độ in một dòng hoặc in đa dòng. Hơn thế, một hộp mực có thể in hơn 415 trang giấy khổ A4.