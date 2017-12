Theo PhoneArena, kết quả báo cáo đến từ hãng nghiên cứu Counterpoint cho thấy Qualcomm đang cai trị thị trường chip SoC (System on Chip) dành cho smartphone trong quý 3/2017. Cụ thể, công ty này chịu trách nhiệm về 42% doanh thu chip dành cho smartphone, tăng từ 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple đứng ở vị trí thứ hai với 20% thị phần, giảm so với 21% cùng kỳ năm ngoái.

tin liên quan iPhone 2018 sẽ không còn dùng modem Qualcomm Với khoảng thời gian tương ứng, MediaTek đứng thứ ba với 14% thị phần, giảm mạnh từ 18%, Samsung tăng thêm 3%, từ 8% lên 11%, và Hi-Silicon của Huawei tăng từ 6% lên 8%. Với khoảng thời gian tương ứng, MediaTek đứng thứ ba với 14% thị phần, giảm mạnh từ 18%, Samsung tăng thêm 3%, từ 8% lên 11%, và Hi-Silicon của Huawei tăng từ 6% lên 8%.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều có ý nghĩa tốt dành cho Qualcomm trên thị trường SoC trong quý tính từ tháng 7 đến tháng 9. Trong phân khúc chip cao cấp, với những thiết bị có giá từ 400 USD trở lên, Qualcomm thực sự chứng kiến thị phần giảm. Counterpoint giải thích rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều hãng điện thoại đã tự cung ứng chip xử lý riêng trên sản phẩm của mình. Ví dụ điển hình như các model cao cấp từ Apple (A-series), Samsung (Exynos) và Huawei (Kirin).

“Những hãng Samsung, Aplpe và Huawei đang ngày càng sử dụng SoC của mình trong danh mục sản phẩm của họ trong vài năm gần đây. Kết quả là, tỷ lệ phần trăm SoC của 3 công ty lớn này đã tăng từ 20% lên 30% về số lượng, điều này ảnh hưởng phần nào đến những các công ty như MediaTek, Marvell và Broadcom, trong khi nhiều hãng buộc phải rời bỏ cuộc chơi”, Shobhit Srivastava, chuyên viên phân tích tại Counterpoint cho hay.

Nhìn chung trong quý thứ ba, doanh thu của SoC đã lên tới 8 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Counterpoint, sự tập trung trong ngành công nghiệp đã chuyển từ chip đa lõi sang những trải nghiệm mới tích hợp trong chip riêng. Cả Apple và HiSilicon (Huawei) đã tung ra SoC tích hợp bộ xử lý thần kinh chuyên dụng (NPU) cho nhiệm vụ AI. Và Counterpoint nhận thấy xu hướng này sẽ tăng lên trong vài năm tới.

Kiến Văn