Quy trình sản xuất của Tesla đang gặp khó

Theo BGR, sản xuất xe hơi chạy bằng điện đang là mũi nhọn kinh doanh của Tesla. Và CEO Elon Musk đang đánh cược vào tương lai công nghệ xe điện, đặt mục tiêu tăng sản lượng sản xuất nhằm giảm chi phí. Mục tiêu nhằm đưa giá thành sản xuất xe điện đang khá cao hiện nay trở về rẻ ngang với một chiếc xe chạy xăng thông thường và theo đúng tiêu chí hoạt động của hãng.

Elon Musk từng chia sẻ chiến lược của công ty là tiếp cận thị trường ở phân khúc cao cấp, nơi người tiêu dùng không ngại trả khoản tiền lớn để có thứ mình muốn. Khi đã đạt được kế hoạch, hãng sẽ hạ nhiệt thị trường nhanh nhất có thể bằng cách tung ra các sản phẩm từng được đón nhận với số lượng lớn và giá thành rẻ hơn.

Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi của tỉ phú này. Công ty đã thành công một nửa với chiến lược tiếp cận ban đầu. Nhưng hiện nay, quy trình sản xuất mẫu Model 3 đang gặp khó khăn, chậm tiến độ.

Không chỉ vậy, hãng còn phải sử dụng số lượng rất lớn công nhân để sản xuất một chiếc xe, nếu so với các đối thủ. Cụ thể, theo Bloomberg, Tesla cần trung bình 35 nhân công để xuất xưởng một chiếc xe. Con số này cao gấp 10 lần so với Honda (đối với nhà máy tại Canada) và cao gấp 7 lần so với Nissan (nhà máy tại Mỹ).

So với ngành công nghệ xe hơi, Tesla dù cho ra đời những model công nghệ cao, vẫn là một nhà sản xuất non trẻ, chưa quen với quy trình sản xuất năng suất cao. Do gấp gáp trong việc đáp ứng đơn hàng, Tesla đã cắt bỏ quy trình họp thống nhất trước khi sản xuất. Đây là giai đoạn cần thiết để công việc có thể diễn ra trôi chảy theo kế hoạch. Tesla và Elon Musk đang đứng trước thực tế khó khăn rằng ngành xe hơi không giống như Musk đã kỳ vọng, và cũng khác với ngành hàng không vũ trụ.

Trong ngành hàng không vũ trụ, Elon Musk đã sản xuất và phóng thành công tàu SpaceX lên quỹ đạo, đồng thời cắt giảm đáng kể giá thành của mỗi quy trình phóng. Tại thị trường này, hãng không có đối thủ thương mại và có đủ thời gian để tìm các hướng tiếp cận giải pháp khác nhau nhằm tăng hiệu quả công việc.

Trái lại, từ hàng thập kỷ qua ngành xe hơi đã phải chạy đua và "sản xuất đại trà" là khái niệm đã thành “luật bất thành văn" để một công ty có thể cạnh tranh và sinh tồn. Tesla đang dần nhận ra rằng một công ty sống được trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ hay ý tưởng mà còn đòi hỏi dây chuyền sản xuất đáp ứng được số lượng lớn.