Ra mắt ‘hệ miễn dịch trên không gian số’ VNPT MSS

Sáng nay, 19.3, VNPT đã chính thức ra mắt VNPT MSS - hệ miễn dịch không gian số, cung cấp 4 dịch vụ cho doanh nghiệp, gồm: giám sát an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, điều tra truy vết và săn tìm mối nguy.

Theo đại diện VNPT, dịch Covid-19 bùng phát khiến các nền tảng họp trực tuyến, làm việc từ xa bùng nổ, đi kèm với nguy cơ bị tấn công, đánh cắp thông tin. Quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp, tổ chức cũng đi kèm những rủi ro lớn về bảo mật thông tin , an toàn dữ liệu.

Thống kê cho hay, các cuộc tấn công chiếm đoạt dữ liệu đã tăng từ 34% số vụ gian lận năm 2019 lên 54% vào cuối tháng 12.2020. Tại Việt Nam, tấn công giao dịch ngân hàng gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

VNPT MSS được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Tập đoàn VNPT và Tập đoàn IBM (Mỹ) nghiên cứu. VNPT MSS là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin trước các cuộc tấn công cả bên trong và bên ngoài.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quân, Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin - VNPT, VNPT MSS được xây dựng đúng tinh thần Make in Vietnam, làm chủ công nghệ lõi, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.