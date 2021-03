Samsung giới thiệu SSD 980 NVMe giá rẻ

Theo Neowin, ngoài việc loại bỏ DRAM, SSD 980 NVMe mới của Samsung cũng chỉ hỗ trợ PCIe 3.0 thay vì PCIe 4.0. Việc hy sinh bộ nhớ đệm DRAM trên ổ đĩa có thể gây ra một chút tranh cãi vì DRAM thường giúp dữ liệu trên ổ đĩa được định vị bởi máy tính chủ nhanh hơn nhiều và một số ổ SSD không có DRAM có thể chậm như ổ cứng truyền thống. Tuy nhiên, giá bán của sản phẩm lại rẻ hơn.

Mặc dù vậy, Samsung cho biết họ đã vượt qua những trở ngại đặt ra khi loại bỏ DRAM bằng cách sử dụng công nghệ Bộ đệm bộ nhớ máy chủ (HMB) giúp liên kết ổ đĩa với DRAM trên bộ xử lý máy chủ. Do đó, ngoài V-NAND thế hệ thứ sáu cùng các tối ưu hóa cho bộ điều khiển và phần mềm, Samsung tuyên bố SSD 980 NVMe của hãng có thể cung cấp hiệu suất gấp 6 lần so với SSD SATA, cho tốc độ đọc đến 3.500 MB/giây và tốc độ ghi đến 3.000 MB/giây. Đối với đọc và ghi ngẫu nhiên, Samsung tuyên bố con số tương ứng cho các hoạt động QD32 lần lượt là 500K IOPS và 480K. Samsung cũng đã tăng vùng đệm trên ổ đĩa để cho phép duy trì hiệu suất tốt hơn so với SSD 970 Evo.