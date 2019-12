Sudio ra mắt loạt sản phẩm tai nghe tại thị trường Việt Nam

Ngày 5.12.2019, sự kiện ra mắt thương hiệu Sudio đến từ Thụy Điển chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với chủ đề “Sudio in Asean - The beginning of new Dawn” (Sudio tại châu Á - Khởi đầu của Bình minh mới) tại TP.HCM.