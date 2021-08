WD ra mắt loạt sản phẩm ổ cứng di động SSD thế hệ mới

Đây là nhóm sản phẩm được ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, đạt sự tương thích và độ tin cậy cao, phù hợp với các nhu cầu lưu trữ cho nhiều phân khúc người dùng khác nhau.

WD_Black - sản phẩm lưu trữ dành cho game thủ

Vừa qua, hãng đã cho ra mắt 2 mẫu ổ cứng di động SSD tốc độ siêu nhanh nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game của người dùng. Những sản phẩm thuộc dòng WD_Black bao gồm: P50 Game Drive SSD và D50 Game Dock NVMe SSD mới nhất có hỗ trợ đèn RGB với nhiều chức năng tùy chỉnh.

WD_Black P50 Game Drive SSD: Được trang bị công nghệ NVMe kèm theo giao diện SuperSpeed USB 20Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2) cho tốc độ tải Games cực nhanh. Với tốc độ đọc lên tới 2000MB/s và dung lượng lưu trữ lên tới 4TB, sản phẩm giúp giảm thời gian tải trò chơi và gia tăng đáng kể thời gian cũng như tốc độ truyền tải dữ liệu. Bạn sẽ không phải chờ đợi để load Games và sẽ dành được nhiều thời gian chơi Games hơn.

WD_Black P50 Game Drive SSD hỗ trợ game thủ nâng cao hiệu năng máy tính, tương thích dễ dàng với những dòng game thế hệ mới

WD_Black D50 Game Dock NVMe SSD: Đối với những game thủ mong muốn có hiệu suất cao hơn, ổ SSD D50 sẽ là lựa chọn thích hợp. Đây là sản phẩm dock SSD khá độc đáo đến từ WD. Qua kết nối Thunderbolt 3, WD_Black D50 hỗ trợ trình xuất tối đa 5K 60Hz qua DisplayPort, nó có 2 cổng USB-C (USB 3.2 Gen2 10Gbps), 3 cổng USB-A (USB 3.2 Gen2 10Gbps), jack âm thanh, LAN. Chiếc dock này hỗ trợ sạc 87 W. Bên trong là ổ SSD với dung lượng 1TB hoặc 2TB, tốc độ đọc tuần tự 3.000MB/s, ghi tuần tự 2.500MB/s. Bên dưới chiếc dock này hỗ trợ đèn RGB có thể tùy chỉnh và được điều khiển thông qua phần mềm WD Black Dashboard.

WD Black D50 hứa hẹn đem đến cho game thủ những trải nghiệm độc đáo

Ổ cứng thế hệ mới phù hợp cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí

My Passport SSD: Với công nghệ NVMe và thiết kế nhỏ gọn, ổ cứng ngoài My Passport SSD mới là giải pháp lưu trữ tối ưu, an toàn cho toàn bộ dữ liệu cá nhân. Sản phẩm có 3 mức dung lượng là 500GB, 1TB và 2TB, tương thích với cả Windows và Mac để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu và môi trường làm việc.

My Passport SSD phù hợp cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí mọi lúc mọi nơi

Sản phẩm được bán kèm với cáp USB-C và đầu chuyển USB-A dành cho các dòng laptop không có cổng USB-C. Bạn chỉ cầm cắm vào máy tính là sử dụng được ngay.

Ngoài ra, với tính năng WD Backup có trong phần mềm WD Discovery, My Passport SSD giúp bạn sao lưu dữ liệu và lập lịch để sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng.

WD Elements SE SSD: Ổ SSD di động thế hệ mới nhất của hãng. Tốc độ đọc lên đến 400MB/s giúp bạn di chuyển tập tin một cách nhanh chóng. Đồng thời, sản phẩm thiết kế với vỏ ngoài chắc chắn, bảo vệ dữ liệu được an toàn ngay cả khi rơi từ độ cao 2 mét. Sản phẩm sắp có mặt tại thị trường Việt Nam.

Ổ cứng di động SSD thế hệ mới nhất của WD

Các sản phẩm ổ cứng di động SSD WD hiện đã có sẵn tại thị trường Việt Nam thông qua Eternal Asia Việt Nam - nhà phân phối chính thức các sản phẩm WD.