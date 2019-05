Sau Pokemon Go, sắp có ứng dụng Pokemon Sleep

Theo CNBC, thông tin chi tiết về ứng dụng game trên smartphone của doanh nghiệp đứng sau thương hiệu nhượng quyền Pokemon còn rất ít, song mục tiêu của ứng dụng là theo dõi giấc ngủ của người dùng.

Công ty cho biết mục đích của họ là biến giấc ngủ thành một hình thức giải trí. Ứng dụng sẽ thu thập dữ liệu về thời gian người chơi ngủ và thời gian họ thức dậy để tác động đến trò chơi.

“Sau khi đi bộ, chúng tôi quyết định tập trung vào hành động ngủ. Ai cũng dành một phần không nhỏ thời gian của cuộc đời mình để ngủ. Biến điều này thành trò giải trí là thách thức kế tiếp của chúng tôi tại Pokemon”, CEO Pokemon Company, ông Tsunekazu Ishihara, cho hay.

Cách hoạt động chính xác của trò chơi đến giờ vẫn là ẩn số. Trò chơi được lên lịch tung vào năm sau.

Cũng trong ngày 29.5, công ty Pokemon công bố thiết bị theo dõi giấc ngủ từ Nintendo có tên Pokemon Go Plus. Thiết bị được trang bị máy đo gia tốc để theo dõi thời gian ngủ và gửi dữ liệu tới điện thoại của người dùng thông qua Bluetooth.

Pokemon Compny cho biết thiết bị giống như quả cầu Pokeball. Pokemon Go Plus ban đầu cho phép người dùng bắt sinh vật từ Pokemon mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi. Động thái này có thể được hiểu là sự kết hợp giữa game và sức khỏe. Trước đây, Pokemon Go từng gây bão một phần vì khuyến khích người chơi bước ra khỏi nhà và đi bộ, thay vì chỉ ngồi một chỗ trước máy chơi game.

Pokemon Company được thành lập năm 1998 với đầu tư chung từ Nintendo, Game Freak và Creatures. Hãng có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản). Tất cả các hãng đầu tư vào công ty đều có bản quyền nhượng quyền thương mại.

Trò chơi thực tế tăng cường (AR) Pokemon Go từng là sản phẩm hợp tác với hãng Niantic ở San Francisco, Mỹ. Đây là ứng dụng có doanh thu cao nhất trên App Store ở Mỹ của Apple sau khi được phát hành năm 2016. Trò chơi di động đang phát triển nhanh, chiếm gần một nửa tổng doanh thu trò chơi toàn cầu, vốn tương đương 63,2 tỉ USD.