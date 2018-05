Smartphone tại Trung Quốc sụt giảm mạnh doanh số

Theo PhoneArena, doanh số smartphone Trung Quốc được ghi nhận giảm xuống dưới 100 triệu máy lần đầu tiên kể từ quý 3/2013, và báo cáo mới nhất vừa được công bố cho thấy con số cụ thể về doanh số tại thị trường Trung Quốc rơi vào mức dưới 90 triệu máy.

Một trong những nguyên nhân cho sự suy giảm này là vì Tết Nguyên đán ở nước này. Kỳ nghỉ cắt giảm hoạt động sản xuất smartphone, kết quả là doanh số smartphone giảm 34% so với quý 4 năm ngoái. Do quý 4 là quý mua sắm cuối năm nên sự sụt giảm đó có thể không đáng ngại như mức giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết, doanh số smartphone tại Trung Quốc chiếm một tỷ lệ phần trăm khá cao so với tổng doanh số smartphone toàn cầu, với mức tỷ lệ vào quý vừa qua là dưới 30%.

Báo cáo cũng cho thấy, 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Trung Quốc trong quý 1/2018 theo thứ tự là Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo và Apple. Trong số này, Xiaomi gây chú ý bởi sự xuất hiện của chiếc Redmi 5 Plus có giá rẻ, chỉ khoảng 157 USD. Rơi từ vị trí thứ 1 xuống thứ 2, doanh số smartphone Huawei bị tụt 40%.

Huawei đã cùng với Oppo và Vivo phải thúc đẩy doanh số các sản phẩm cũ vì cả ba đều không có bất kỳ thiết bị cầm tay mới nào bán ra trong nước. Oppo và Vivo đều bị giảm 30% về doanh số. Lô hàng Apple tại Trung Quốc giảm 25,6% so với quý 4/2017 do người dùng háo hức chờ đợi mẫu iPhone 2018, dẫn đến doanh số Apple tại Trung Quốc có thể sẽ giảm thêm 30% trong quý 2.

Tin tốt là các doanh số smartphone nói chung của Trung Quốc sẽ tăng trong quý 2 nhờ sự xuất hiện của nhiều điện thoại mới đến từ các nhà cung cấp trong nước. Nhưng nếu dựa trên cơ sở hằng năm, doanh số này dự kiến sẽ giảm một lần nữa.