Snapchat Lenses đã có thể tận dụng lợi thế của camera TrueDepth

Theo Neowin, camera TrueDepth của Apple là công nghệ liên quan cho phép iPhone X có khả năng lập bản đồ trên khuôn mặt tốt hơn khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Khả năng tận dụng khuôn mặt người dùng trên camera TrueDepth lần đầu tiên được trình diễn tại sự kiện ra mắt iPhone X vào năm ngoái, với Animoji là điểm nhấn.

Bên cạnh đó, camera TrueDepth còn được sử dụng để mang đến một cách mới trong việc mở khóa điện thoại và giữ mọi thứ an toàn. iPhone X không có cảm biến Touch ID, do đó nó dựa hoàn toàn vào công nghệ nhận dạng khuôn mặt để giữ mọi thứ trên điện thoại được an toàn.

Mặc dù Apple đã áp dụng những công nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn nhưng đã có nhiều sự cố xảy ra khi mà cơ chế an toàn của nó đã bị đánh bại bởi mặt nạ tinh xảo do Bkav tạo ra, hoặc đơn giản là một thành viên trong gia đình chủ sở hữu.

Quay trở lại với tính năng mới trên Snapchat, bằng cách này nó sẽ cho phép các mẫu Lenses tận dụng đầy đủ khuôn mặt người dùng để áp dụng mặt nạ tốt hơn, trong đó có 3 loại mặt nạ khác nhau.

Những người có iPhone X hiện có thể kiểm tra 3 mặt nạ mới của Snapchat mà không cần phải tải xuống bất cứ điều gì thêm hoặc cập nhật. Snapchat đã không thông báo khi nào sẽ bổ sung thêm các mẫu mặt nạ mới nhưng gần như chắc chắn điều này sẽ xảy ra nhiều hơn trong tương lai.