Sony gián tiếp đóng cửa công ty khởi nghiệp muốn 'độ vỏ' PlayStation 5

Với mức giá 40 USD, công ty khởi nghiệp này đã đề nghị bán cho những người sở hữu PS5 một bộ vỏ mới thay thế lớp vỏ trắng mặc định của bộ máy PS5 mà Sony bán ra. Lúc đó, công ty này tuyên bố bạn có thể mua những bộ vỏ tùy chỉnh này với nhiều màu sắc khác nhau dựa theo sở thích cá nhân, gồm màu bạc, đỏ anh đào, đen, xanh lam hoặc màu camo.

Nhưng đáng tiếc là kế hoạch ấy đã bị Sony thẳng thừng phá hủy bằng các tuyên bố cứng rắn về mặt pháp lý nếu PlateStation vẫn tiếp tục “ăn theo” sản phẩm của Sony.

Điều này khiến PlateStation đã phải đổi tên thành Customize My Plates và cho biết họ đã phải hủy bỏ tất cả đơn đặt hàng bộ vỏ tùy biến cho PS5 do liên quan tới “các vấn đề về bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ”. Engadget cho biết, các luật sư của Sony tuyên bố Customize My Plates sẽ phải hầu tòa nếu tiếp tục bán ra các sản phẩm ăn theo PS5.

Dù đây là điều đáng tiếc, nhưng nếu bạn muốn tùy biến diện mạo cỗ máy PS5 của mình, bạn vẫn có thể tìm đến một vài lựa chọn kém sang trọng và thanh lịch hơn, trong đó có những tùy chọn như dán da hay dán đề-can thông qua các dịch vụ bên ngoài. Nhưng rõ ràng khó có thể thay thế một lựa chọn thú vị mà PlateStation đã từng đưa ra.