Sony Music mua mạng podcast Somethin’ Else của Anh

Theo Engadget, Sony Music Entertainment đã mua lại mạng podcast độc lập Somethin’ Else của Vương quốc Anh, đây là thông báo chính thức của công ty được công bố ngày 16.6. Sony không tiết lộ các điều khoản tài chính của thỏa thuận, nhưng cho biết nhóm quản lý Somethin’ Else, bao gồm cả người sáng lập Jez Nelson, sẽ giúp công ty mở rộng dấu ấn podcast toàn cầu.

Somethin’ Else nổi tiếng với việc sản xuất các chương trình như The Sun King và Power: The Maxwells. Ngoài Wondrey mà Amazon thông báo đã mua lại vào cuối năm ngoái, Somethin’ Else là một trong số ít các mạng lớn vẫn hoạt động độc lập.