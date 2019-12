Sony sẽ hé lộ PlayStation State of Play trước thềm năm mới 2020

Theo SlashGear, chương trình phát sóng State of Play dự kiến diễn ra vào ngày 10.12. Sony nói rằng toàn bộ bài thuyết trình sẽ kéo dài trong khoảng 20 phút, bao gồm tiết lộ về các trò chơi, xác nhận ngày phát hành cũng như các cảnh quay trò chơi mới và được cập nhật trên PlayStation Worldwide Studios.

Mặc dù vậy, người dùng không nên mong đợi bất cứ thông tin nào về PlayStation thế hệ tiếp theo trong buổi phát sóng State of Play sắp tới. Sony có kế hoạch phát hành PlayStation 5 vào cuối năm 2020, do đó công ty có thể cần thêm thời gian.

Do ngày cuối năm đến gần nên nhiều khả năng hầu hết các trò chơi được Sony trình bày tại State of Play sẽ không được phát hành cho đến năm 2020. Có lẽ chúng ta sẽ thấy một cái gì đó mới như The Last of Us Part 2 - vốn là một trong những tựa game lớn từ Sony. Ngoài ra, một game khác cũng có thể xuất hiện là phiên bản mới của Final Fantasy VII đến từ Square Enix.