SoundMax trình làng loa giải trí đa kênh A-2126

So với những phiên bản từng giới thiệu, SoundMax A-2126 mang một ngôn ngữ thiết kế mới lạ. Cụ thể thiết kế loa sub hình khối vuông vắn với chi tiết lưới kim loại chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước. Ngoài ra, hãng cũng trang bị cho loa sub một LCD nhỏ hiển thị các thông tin cơ bản như nguồn phát nhạc, âm lượng, bass, treble.