Surface Go và Laptop Go nhận bản cập nhật firmware mới

Theo Neowin, danh sách các bản cập nhật khá dài cho cả ba thiết bị, nhưng Surface Go và Go 2 có một số điểm tương đồng về các bản cập nhật mà chúng nhận được. Chúng nhằm mục đích cải thiện đồ họa và độ ổn định của hệ thống; khắc phục các bản cập nhật bảo mật và cải thiện tính ổn định của hệ thống, cải thiện khả năng tích hợp giữa các dịch vụ hệ thống, hay giải quyết vấn đề định hướng hệ thống trong một số trường hợp cụ thể dành cho các trình điều khiển khác nhau. Nếu có Surface Go thế hệ đầu tiên, có một số khác biệt trong bản cập nhật.

Surface Go có phần cứng khác nhau đáng kể so với Surface Go 2 và Surface Laptop 2 nên danh sách các bản cập nhật cũng khá khác nhau.

Mặc dù một số bản cập nhật tập trung về độ ổn định tổng thể, nhưng có những bản cập nhật cụ thể hơn được thiết kế nhằm cải thiện độ ổn định của Wi-Fi và Bluetooth, hiệu suất âm thanh và tuổi thọ pin trên thiết bị.

Để có thể nhận các bản cập nhật, người dùng cần phải chạy Windows 10 phiên bản 1903 hoặc mới, và điều đó không có nhiều vấn đề vì phiên bản Windows 10 đó không còn được hỗ trợ nữa và nhiều người đã nâng cấp lên phiên bản cập nhật mới hơn.

Có một lưu ý là các bản cập nhật này có thể ra mắt dần, vì vậy người dùng có thể không thấy chúng trên thiết bị của mình ngay lập tức.