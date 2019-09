SwiftKey hỗ trợ Dark Mode trên iOS 13

Theo Neowin, chỉ có hai tính năng mới trong phiên bản cập nhật lần này của SwiftKey cho iOS. Đầu tiên, có hỗ trợ cho Dark Mode mà Apple triển khai trên toàn hệ thống iOS 13 . Tính năng thứ hai là cho phép người dùng tạo tài khoản SwiftKey bằng tính năng Sign in with Apple.

Được biết, Sign in with Apple là cách riêng của Apple để cho phép người dùng tạo tài khoản cho các ứng dụng và dịch vụ giống như cách mà người dùng sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook. Tuy nhiên, có một chút khác biệt bởi vì Apple hứa hẹn sẽ làm cho chức năng của mình an toàn hơn so với các phương pháp khác. Ví dụ, nếu dịch vụ yêu cầu email, Apple sẽ tạo một địa chỉ email giả gửi đến ứng dụng. Nếu người dùng xóa tài khoản đó, địa chỉ email cũng sẽ biến mất để tránh bị làm phiền.

Bản cập nhật mới nhất cho SwiftKey trên iOS hiện đã có sẵn trong App Store, tuy nhiên người dùng phải cập nhật lên iOS 13 thì các tính năng mới trên ứng dụng bàn phím này mới có thể làm việc.