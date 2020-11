Thẩm phán Mỹ nói không thể cấm TikTok vào lúc này

Theo PhoneArena, Beetlestone - thẩm phán tòa án quận Đông, Pennsylvania, đã áp đặt phán quyết có lợi cho các nguyên đơn đang kiếm sống ở Mỹ nhờ TikTok - một trong những ứng dụng phổ biến nhất ở các bang, cho phép người đăng ký tạo video dạng ngắn để chia sẻ. Những clip này có độ dài 15 giây hoặc 60 giây được thanh thiếu niên và những người đăng ký sử dụng để nhảy múa, ca hát, chọc ghẹo...

Vào tháng 9, ông Trump đã ký một lệnh hành pháp kêu gọi cấm TikTok ở các bang trừ khi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc đồng ý thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ông Trump cáo buộc ứng dụng, với 80 triệu người dùng hằng tháng ở Mỹ, có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng Mỹ và gửi dữ liệu đó đến Trung Quốc. Một thỏa thuận giữa Oracle, Walmart và BytyeDance để thành lập một công ty mới có tên TikTok Global đang chờ sự chấp thuận của Mỹ.

Thẩm phán Beetlestone cho biết trong phán quyết của mình rằng các mô tả của chính phủ Mỹ về mối đe dọa an ninh quốc gia do ứng dụng TikTok gây ra là giả thuyết. Do đó, thẩm phán nói rằng bà không thể nhận thấy rằng rủi ro do chính phủ đưa ra lớn hơn lợi ích công chúng khi áp đặt lệnh cấm. Thẩm phán nói rằng việc cấm TikTok ở các bang sẽ gây ra tổn hại không thể bù đắp được cho những người dùng TikTok bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Sau phán quyết, một luật sư đại diện cho ba người sáng tạo TikTik cho biết phán quyết này là một chiến thắng cho quyền tự do ngôn luận. Luật sư Ambika Kumar Doran cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi vui mừng vì thẩm phán đã tạm dừng lệnh cấm này, vượt quá thẩm quyền của tổng thống theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế”.

Các quy tắc của ông Trump chỉ định ngày 12.11 là ngày bắt đầu lệnh cấm khi các công ty Mỹ sẽ không còn có thể cung cấp cho TikTok các dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của nó ở các bang. Nếu ByteDance không tìm ra thỏa thuận để thoái vốn TikTok vào ngày đó thì dịch vụ sau đó sẽ bị cấm ở Mỹ.