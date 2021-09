Thị trấn ở Mỹ cấm Wi-Fi, học sinh phải trả 20 USD mỗi lần học online

Theo Business Insider, lệnh cấm Wi-Fi là một phần của Đạo luật Phân vùng Thiên văn vô tuyến ban hành vào năm 1956, hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử và sóng vô tuyến có thể gây nhiễu cho kính thiên văn, nhằm bảo vệ đài quan sát Green Bank đặt tại đây. Kính thiên văn chỉ có thể quan sát các vì sao khi không có sóng vô tuyến.

Trong cuốn sách mang tên The Quiet Zone: Unraveling the Mystery of a Town Suspended in Silence (tạm dịch: Vùng đất yên lặng: Hé lộ bí ẩn của thị trấn chìm trong tĩnh lặng), tác giả Stephen Kurczy bật mí một số bí ẩn xung quanh thị trấn Green Bank.

Tại một trường dạy khối tiểu học và trung học ở Green Bank, giáo viên không thể dùng loại bảng trắng tương tác thông minh trong lớp. Nhà trường phải mất nhiều tuần liền để tổ chức các buổi thi trực tuyến luân phiên trên hệ thống máy tính cho các học sinh.

Biển cảnh báo du khách sắp bước vào khu vực cấm sóng vô tuyến Ảnh chụp màn hình

Lần đầu đến thăm trường, Kurczy đã bắt gặp một học sinh xâm nhập vào máy tính của giáo viên để tạo điểm phát sóng Wi-Fi . Kurczy nêu cảm nghĩ: "Tôi có cảm giác rằng đây không phải lần vi phạm đầu tiên của học sinh này. Em ấy thú nhận rằng mình biết cách tạo điểm phát sóng bằng cách dùng máy tính trong trường học, biết cách qua mặt bộ lọc web của ban quản trị để truy cập mạng xã hội ".

Lệnh cấm Wi-Fi sẽ thắt chặt trong bán kính 10 dặm xung quanh đài quan sát Green Bank. Các thị trấn nằm xa hơn thì được phép phát sóng Wi-Fi, dù kết nối mạng ở một số nơi còn chập chờn. Tại quận Pocahontas có dân số 8.000 người, khoảng một nửa học sinh và sinh viên tại đây không có kết nối internet đủ nhanh để học trực tuyến

Trường trung học Pocahontas cách Green Bank đủ xa để bắt sóng Wi-Fi, nhưng chỉ ban giám hiệu nhà trường mới được phép sử dụng. Một giáo viên nói với Kurczy rằng các sinh viên phải trả 20 USD mua mã Wi-Fi, cung cấp kết nối tạm thời trước khi ban giám hiệu đặt lại mật khẩu.

Nhiều học sinh sẵn sàng đi đến cuối phố, đi đến nhà bạn hoặc trạm xăng cách chỗ mình sống một giờ lái xe chỉ để được truy cập mạng xã hội, hay tải xuống bản cập nhật hệ điều hành . Kurczy cho biết hầu hết trẻ em ở đây đều có smartphone nhưng chỉ dùng các tính năng như đèn pin, la bàn, máy tính toán.

Đài quan sát Green Bank Ảnh chụp màn hình

Suốt ba năm nghiên cứu, Kurczy nhận thấy nhiều học sinh ở Green Bank vẫn giỏi các môn học STEM dù khả năng tiếp cận công nghệ bị hạn chế. STEM là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành như khoa học, công nghệ , kỹ thuật và toán học.

Câu lạc bộ robot của trường tiểu học - trung học Green Bank được nhà vật lý thiên văn kiêm giám đốc đài quan sát Green Bank dẫn dắt cùng với chồng bà là kỹ sư phần mềm. Nhờ đó, trường đã giành chức vô địch tiểu bang trong hai cuộc thi gần đây, luôn xếp hạng cao trong các cuộc thi khu vực.