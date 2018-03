Thị trường di động chững lại, FPT Retail 'lấn sân' dược phẩm

Tại đại hội, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FPT Retail cho biết, cách nay một năm FPT Retail đã có hướng phát triển sang mảng dược phẩm, đồng thời mua lại hệ thống nhà thuốc Long Châu. Khi ấy chỉ mới có 5 cửa hàng thuốc.

Tuy nhiên, sau một năm số lượng cửa hàng tăng lên 10 và dự kiến trong năm 2018 FPT Retail sẽ mở rộng thêm 30 nhà thuốc (trước mắt phát triển tại TP.HCM), và sẽ tăng lên thành 400 cửa hàng trong 4 năm tiếp theo ở phạm vi cả nước, bà Bạch Diệp cho biết thêm.

Bên cạnh đó, bà Bạch Diệp cũng cho biết hệ thống bán lẻ FPT Shop cũng đang là đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất của FPT Retail. Theo đó, kết thúc năm 2017, FPT Shop đạt doanh thu 13.147 tỉ đồng, tăng 21,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 289,8 tỉ đồng, tăng 39,7% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu bán hàng trực tuyến đạt 2.034 tỉ đồng, tăng trưởng 68% so với năm 2016 và chiếm 15,47% tổng doanh thu của công ty.

Theo số liệu của Euromonitor và Retail Asia Publishing, FPT Shop có doanh số/m2 vượt trội so với các đối thủ trong Top 10 nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, với 15.717 USD/m2 (doanh thu/m2 diện tích sàn), FPT Shop đã trở thành nhà bán lẻ hiệu quả nhất.



Năm 2018, FPT Retail đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu lên mức 16.020 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lên mức 377 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước. Kế hoạch tăng trưởng bình quân (CAGR) của FPT Retail trong giai đoạn 2018 - 2020 là 19,5%/năm cho doanh thu và 26%/năm cho lợi nhuận sau thuế.

Được biết, vào ngày 14.3 qua, FPT Retail (mã FRT) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trong đó, FPT Retail đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ 400 tỉ đồng của công ty. Hiện tại, tập đoàn FPT nắm 47% cổ phần, hai quỹ đầu tư là Dragon Capital và VinaCapital nắm 34,32%, còn lại thuộc về các cổ đông khác.