Thị trường TV OLED tăng trưởng mạnh

Theo CNET, ở thời điểm ra mắt cách đây 5 năm, công nghệ TV OLED được đặt nhiều nghi vấn về sự thành công do chi phí đắt đỏ, dây chuyền sản xuất phức tạp so với công nghệ LCD LED cũ, dẫn đến nhiều công ty phải rút lui khỏi thị trường, ngoại trừ hãng điện tử LG.

LG đã liên tục cho ra đời nhiều thế hệ TV OLED khác nhau và giúp giảm giá thành sản phẩm xuống mức ngang ngửa với TV LCD LED cùng kích thước. Chẳng hạn, mức giá của một chiếc TV OLED 55 inch 4K tại Việt Nam chưa đến 60 triệu đồng, so với mức giá hơn 100 triệu đồng ở thời điểm trước đây.



Các dòng TV OLED từ LG như các dòng TV W8, E8, C8 đã nhận được nhiều đánh giá cao từ các trang công nghệ hàng đầu như CNET hay Digitaltrends. Không chỉ có vậy, một loạt hãng TV lớn trên thế giới như Sony, Panasonic… đã lựa chọn việc dùng màn hình OLED lớn do LG sản xuất để phát triển các dòng TV OLED của mình, giúp thị trường TV OLED phát triển mạnh.

Ảnh: AFP Công nghệ TV OLED hiện được nhiều nhà sản xuất áp dụng Theo IHS, cả LG và Sony đang tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường TV cao cấp nhờ TV OLED. Trong quý 1/2018, doanh số TV OLED đạt 600.000 chiếc, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến doanh thu TV OLED sẽ tăng 71% trong năm nay. Với 92% thị phần, LG thống trị thị trường tấm nền OLED dành cho TV.

Được biết, do có nguyên lý hoạt động hoàn toàn khác so với TV LCD LED, chất lượng hình ảnh TV OLED cũng hoàn toàn khác biệt. Thay vì sử dụng đèn nền LED để chiếu sáng, TV OLED sử dụng công nghệ diode hữu cơ, các điểm ảnh trên màn hình có thể tự động phát sáng và tắt mở độc lập. Do đó, màu đen mà TV OLED hiển thị gần như tuyệt đối giúp mang đến độ tương phản giữa vùng sáng tối cũng đạt tới mức tối đa, khắc phục những nhược điểm như hở sáng hay màu đen bị nhờ nhờ trên TV LCD LED.

Hiện tại, Samsung là hãng TV lớn duy nhất trên thế giới không sản xuất TV OLED sau khi chính thức bỏ cuộc chơi TV OLED vào năm 2015, để tập trung vào công nghệ LCD LED và QLED.



Năm 2017, LG chiếm 92% thị phần tấm nền TV OLED, và hiện hãng đầu tư hàng tỉ USD để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất tấm nền OLED tại một số nước châu Á. Nhờ vậy mức giá của TV OLED được dự đoán sẽ tiếp tục giảm mạnh và hứa hẹn trở thành công nghệ màn hình phổ cập trong tương lai.

Theo Reuter, Sony đã chấm dứt chuỗi kinh doanh thua lỗ lên tới 7,4 tỉ USD trong 10 năm của ngành hàng TV, và quay trở lại với quỹ đạo lợi nhuận vào tháng 3.2017. Đây được xem là kết quả của việc chuyển hướng sang sử dụng tấm nền OLED của LG cho TV cao cấp.