Thiết bị thông minh ở Nga phải cài phần mềm mang ‘giá trị quốc gia’

Đó sẽ là quy định mới đang được giới chức quản lý công nghệ của Nga soạn thảo dựa trên quy định mà Tổng thống Vladimir Putin đã ký hồi năm ngoái yêu cầu tất cả thiết bị thông minh gồm điện thoại, máy tính và TV được bán trên lãnh thổ nước này phải cài đặt phần mềm do Nga viết.

Cơ quan chống độc quyền liên bang soạn thảo thông tư hướng dẫn cho hay đã hoàn tất phác thảo những loại phần mềm bắt buộc phải được cài đặt trong thiết bị thông minh. Phần mềm này sẽ khuyến khích hình thành các giá trị tinh thần và đạo đức của Nga. Nó vừa phải dễ sử dụng và vừa phải an toàn người dùng.

Trong hai thập kỷ nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông Putin liên kết chặt chẽ với Giáo hội chính thống và tìm cách ngăn Nga tiếp cận các giá trị tự do của phương Tây, ví dụ như vấn đề về giới và đồng tính. “ Ý tưởng tự do đã trở nên lỗi thời”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hồi năm ngoái.