Thời lượng pin thực tế của iPhone Xr ra sao?

iPhone Xr là chiếc smartphone có màn hình 6,1 inch độ phân giải 828 x 1.792 pixel cùng mật độ điểm ảnh 326 ppi (Liquid Retina). Đây là mức thấp so với tiêu chuẩn ngày nay, thậm chí ngay cả những thiết bị tầm trung cũng có độ phân giải Full HD (1.080p).

Do mật độ điểm ảnh trên màn hình thiết bị di động tác động lớn nhất đến thời lượng pin nên độ phân giải tương đối thấp của iPhone Xr sẽ mang đến cho sản phẩm lợi thế không thể phủ nhận về thời lượng pin. Về cơ bản, độ phân giải màn hình điện thoại càng cao thì thời lượng pin của thiết bị càng thấp hơn.

Apple đang liệt kê số liệu thống kê về thời lượng pin chính thức của iPhone Xr là tối đa 15 giờ duyệt internet và 16 giờ xem video - những con số rất đáng xem đối với bất kỳ thiết bị cầm tay nào, không chỉ riêng điện thoại của Apple. Không chỉ có vậy, Apple còn tự hào rằng thời lượng pin iPhone Xr sẽ kéo dài hơn đến 1,5 giờ so với iPhone 8 Plus ở khắp mọi công việc. Chi tiết này rất quan trọng bởi iPhone 8 Plus là chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất trước đó.

iPhone Xs Max 6,5 inch được trang bị pin có dung lượng lớn hơn so với iPhone Xr, và Apple cho biết đó là chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên khi xét về thời lượng thì iPhone Xr tốt hơn so với Xs Max, và màn hình độ phân giải thấp của Xr chính là lý do cho sự khác biệt này.

Ảnh: PhoneArena Kết quả phép kiểm tra mức sử dụng và thời gian sạc pin trên iPhone Xr Trong đánh giá của PhoneArena dành cho iPhone Xr, đây thực sự là thiết bị có thời lượng pin tốt nhất của Apple khi nó kéo dài hơn 11 giờ lúc màn hình luôn bật, cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó thuộc về iPhone 8 Plus. Màn tháo dỡ pin từ iFixit gần đây cũng cho thấy pin iPhone Xr dày hơn và dung lượng lớn hơn so với pin trên iPhone 8 Plus, mặc dù nó trông nhỏ hơn một chút.

Thời gian chờ của điện thoại cũng khá tốt khi nó có thể chịu đựng đến 2 ngày với mức sử dụng vừa phải, giúp iPhone Xr trở thành chiếc điện thoại ấn tượng nhất về thời lượng pin mà Apple từng sản xuất. Tuy nhiên tốc độ sạc pin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, trừ khi người dùng sử dụng bộ sạc cực nhanh.