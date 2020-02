Thử chất lượng camera 108 MP và zoom 100X của Samsung Galaxy S20 Ultra

Cụ thể, so với phiên bản S20 và S20+ tiêu chuẩn, phiên bản S20 Ultra đã được Samsung thiết kế lại cụm camera, tăng gấp 3 kích cỡ cảm biến chính để thu sáng tốt hơn, lấy nhiều chi tiết hơn. Cảm biến 108 MP của S20 Ultra hỗ trợ zoom 100X nhờ kết hợp thêm với trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến tele 48 MP.

Nhưng liệu hiệu quả thực tế có tương xứng với trang bị phần cứng và phần mềm của Samsung dành cho thiết bị này?

Thông số kỹ thuật

Trước khi qua phần ảnh chụp thực tế từ camera của S20 Ultra, hãy điểm qua một vài thông số chính của hệ thống camera trên thiết bị này theo công bố của Samsung:

- Camera chính 108 megapixel: Bạn có thể chuyển về chế độ 108 MP (độ phân giải siêu cao) thủ công, còn mặc định độ phân giải sẽ ở mức 12 MP nhằm tận dụng kỹ thuật gộp điểm ảnh để tăng kích cỡ điểm ảnh, một kỹ thuật giúp thu sáng tốt hơn.

- Camera góc rộng 12 megapixel: Cảm biến góc rộng (ultrawide) đã được Samsung tăng kích thước lên (do đó tăng kích cỡ điểm ảnh từ 1.0µm lên 1.4µm so với Galaxy S10/Note10), do đó về lý thuyết các bức ảnh góc rộng trên S20 Ultra sẽ có chất lượng tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Cảm biến góc rộng cũng được tăng kích cỡ, nên các ảnh chụp góc rộng của S20 Ultra cũng có chất lượng tốt hơn so với dòng S10 và Note10. Bức ảnh này được chụp từ camera góc rộng trên S20 Ultra Ảnh: CNET

- Camera tele 48 megapixel: Camera này bổ sung khả năng zoom quang học 4X và zoom lai 10X khi kết hợp với cảm biến 108 MP và thậm chí có khả năng zoom số lên tới 100X (Samsung gọi là Space Zoom) nhờ kết hợp với AI, một tính năng cho phép sử dụng kết hợp tối đa sức mạnh của cảm biến cỡ lớn 108 MP với ống kính tele của cảm biến 48 MP và AI để chụp ảnh ở khoảng cách rất xa.

- Cảm biến độ sâu DepthVision: Nó là cảm biến ToF dùng để đo độ sâu nhằm bổ sung thông tin cho ảnh chụp xóa phông.

- Camera trước 40 megapixel: Đối với ảnh selfie, bạn có thể chọn từ bố cục góc rộng và góc cực rộng từ cảm biến này.

Trải nghiệm thực tế

Trong các kịch bản ánh sáng ban ngày, ảnh của S20 Ultra chụp ra rất tuyệt vời: Cụ thể, các ảnh có mức độ sắc nét cao và thiên về hướng tươi sáng với nhiều chi tiết. Trong khi đó, ảnh chụp thiếu sáng vẫn được tăng cường độ sáng mạnh một phần theo cách của Samsung và một phần nhờ kích cỡ vật lý của cảm biến. Riêng ảnh tự sướng bằng camera trước có độ chi tiết rất cao, kể cả khi bạn bật làm đẹp, một phần do độ phân giải cao.

Ảnh chụp cận cảnh ở độ phân giải tiêu chuẩn 12 MP Ảnh: CNET

Ngoài ra, bạn có thể cắt xén (crop) một bức ảnh tiêu chuẩn từ một góc nào đó trên bức ảnh 108 MP chụp chiếc quần jean để có một cái nhìn chi tiết về các sợi vải dệt thành chiếc quần này và mức độ sờn của nó, độ chi tiết sẽ vượt xa so với khi bạn crop từ ảnh chụp ở chế độ thường (12 MP) trong điều kiện đủ sáng.

Crop từ bức ảnh ở chế độ thường 12 MP trên S20 Ultra Ảnh: CNET Crop từ bức ảnh ở độ phân giải siêu cao 108 MP trên S20 Ultra Ảnh: CNET Trong các bức ảnh khác, khi phóng to trên màn hình điện thoại hoặc trên máy tính, bạn có thể thấy độ nhiễu và các quang sai xuất hiện nhiều hơn trên các bức ảnh ở độ phân giải 108 MP so với các ảnh ở chế độ 12 MP. Trong các bức ảnh khác, khi phóng to trên màn hình điện thoại hoặc trên máy tính, bạn có thể thấy độ nhiễu và các quang sai xuất hiện nhiều hơn trên các bức ảnh ở độ phân giải 108 MP so với các ảnh ở chế độ 12 MP.

Tính năng zoom 100x của máy ảnh hoạt động khá tốt, nghĩa là chúng cho phép bạn zoom tới tiêu cự rất xa nhưng hình ảnh ở độ zoom tối đa tạo ra vẫn còn mờ, không thực sự hữu dụng lắm. Tuy nhiên, chúng sẽ hữu dụng trong một số tình huống cụ thể, nhất là khi bạn ở quá xa đối tượng và muốn hình dung đối tượng trông như thế nào, ví dụ các bức tượng ở trên các tòa tháp cách xa khả năng tiếp cận vật lý của bạn, hay một con vật nào đó nhạy cảm với sự hiện diện của bạn mà bạn cần chụp lén.

Tấm ảnh chụp toàn cảnh khu vực, bạn có thể thấy ngọn tháp ở xa Ảnh: T.Luân Bật thử chế độ Zoom lai 10X từ camera của S20 Ultra, hình ảnh cho ra vẫn sắc nét Ảnh: T.Luân Zoom 30X từ camera của S20 Ultra, lúc này ảnh vẫn ra chất lượng tốt và đã thấy rõ tòa tháp Ảnh: T.Luân Zoom lai 100X từ camera của S20 Ultra, đã thấy được tòa tháp từ rất xa dù hình ảnh không thực sự quá sắc nét Ảnh: T.Luân

Được biết, trong loạt bộ ba Galaxy S20 vừa ra mắt thì chỉ có chiếc S20 Ultra mới đạt được khả năng zoom 100X và đây cũng là chiếc điện thoại có kích thước và cân nặng nhất. Để trang bị công nghệ này, Samsung đã đưa vào thiết kế kính tiềm vọng để nâng khả năng zoom xa hơn so với 2 sản phẩm còn lại.