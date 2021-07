Tỉ phú Elon Musk từng muốn làm CEO của Apple?

CEO Tesla Elon Musk đã phủ nhận nội dung đến từ tác giả Tim Higgins nêu ra trong cuốn Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century mới đây.

Elon Musk từng muốn làm CEO của Apple? - Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Elon Musk từng muốn làm CEO của Apple?