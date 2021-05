Tìm hiểu công nghệ đưa con người di chuyển liên hành tinh

Khi đã vươn đến các vì sao, con người cần nơi để trú ngụ. Ngoài việc giúp chế tạo tên lửa hiệu quả về mặt chi phí, công nghệ in 3D có thể là chìa khóa để xây dựng căn cứ trên mặt trăng và các hành tinh, sử dụng các nguồn tài nguyên được khai thác ngay tại chỗ.

Công ty AI Space Factory đang làm việc để phát triển một hệ thống in 3D robot có khả năng sử dụng các vật liệu tìm thấy trên sao Hỏa, xử lý chúng thành các dạng khối để lắp ráp thành nhà và những cấu trúc khác.

NASA đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển công nghệ sản xuất phụ tùng (AM) dùng trong không gian. Khó có thể chuyển phụ tùng thay thế cho một phi hành gia ở cách đây hàng triệu dặm nên AM là một giải pháp tiềm năng. Đến thời điểm hiện tại, NASA đã in 3D các công cụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Các công ty do NASA tài trợ như BeeHex cũng đang nghiên cứu cách in 3D các loại thức ăn như pizza trong không gian.