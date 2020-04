Tin tặc do nhà nước hậu thuẫn lợi dụng dịch Covid-19 để hoạt động

Các quan chức an ninh mạng của Anh và Mỹ mới đây lên tiếng cảnh báo về tình hình tin tặc và tội phạm trực tuyến được chính phủ hậu thuẫn đang lợi dụng dịch Covid-19 để tăng cường hoạt động, gây lo ngại cho hệ thống an toàn kỹ thuật số. Cụ thể, Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Mỹ (CISA) và Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh hôm 8.4 nói rằng đối tượng tin tặc đặc biệt này đã nắm bắt tâm lý lo lắng, muốn tìm hiểu thông tin về dịch bệnh để lừa người dùng mạng nhấp vào các liên kết và tải xuống tệp tin đính kèm.