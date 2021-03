Tốc độ 5G trên loạt iPhone 12 chậm hơn các đối thủ Android

Theo GizChina, so sánh hiệu năng của iPhone 12 series với smartphone Android ở Mỹ từ OpenSignal cho thấy, hầu hết trong số 25 smartphone 5G nhanh nhất thuộc về Samsung. Mặc dù tốc độ 5G của iPhone 12 series nhanh hơn gấp 2,3 lần so với iPhone 4G nhưng tốc độ tải xuống tổng thể của loạt máy iPhone 5G đầu tiên là rất tệ.

Samsung giành thắng lợi vang dội khi chiếm 60% trong số 25 smartphone trong báo cáo. Cụ thể, Galaxy S21 5G đứng đầu bảng xếp hạng với tốc độ tải xuống 5G trung bình là 56 Mbps. TCL Revvl 5G và OnePlus 8T+ lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ ba, với tốc độ trung bình lần lượt là 49,8 Mbps và 49,3 Mbps. LG Velvet 5G đứng thứ 25 với tốc độ trung bình 37,8 Mbps.

Điều này khiến tất cả chủ sở hữu iPhone 12 series phải thất vọng. Xét con số cụ thể, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max đạt tốc độ trung bình tải về lần lượt là 36,9 Mbps và 36,2 Mbps. Đối với iPhone 12 và 12 mini, tốc độ tải về trung bình lần lượt là 29,6 Mbps và 32,9 Mbps. Toàn bộ dòng iPhone 12 thậm chí còn không lọt vào danh sách 25 smartphone 5G hàng đầu.

OpenSignal chỉ ra do iPhone sử dụng modem Intel thay vì Qualcomm nên tốc độ 4G của máy thua xa điện thoại Android. Đó là lý do khiến tốc độ 5G trên iPhone 12 series tại Mỹ chỉ nhanh hơn gấp 2,3 lần so với 4G. Tuy nhiên, khi Apple bắt đầu triển khai modem 5G của Qualcomm trên loạt sản phẩm iPhone mới, “nhà táo” có thể dần thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Android.