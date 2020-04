Tránh bị làm phiền trên Facebook với Quiet Mode

Quiet Mode cho phép người dùng quản lý thông báo đẩy và thời gian của họ trên Facebook theo cách tốt và hiệu quả hơn. Chỉ với một vài thao tác trên iPhone, người dùng sẽ chặn Facebook để tập trung vào những thứ quan trọng hơn.

Quiet Mode hiện không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng ít nhiều người dùng có thể quan tâm đến nó khi cần. Nó về cơ bản giống như tính năng Do Not Disturb trên iPhone. Nó chặn hầu hết các thông báo để tránh mất tập trung. Khi sử dụng chế độ này mà người dùng cố kiểm tra Facebook sẽ được nhắc nó đang được bật và sẽ kết thúc trong khoảng thời gian mà người dùng thiết lập. Dĩ nhiên, lúc đó người dùng có thể tắt Quiet Mode khi quyết tâm truy cập Facebook, nhưng ít nhiều nó sẽ giúp bạn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định truy cập trang mạng xã hội này.

Người dùng có thể tùy chỉnh khoảng thời gian Quiet Mode bật nếu cần Ảnh: Facebook

Để bật Quiet Mode trên Facebook, người dùng hãy vào Facebook, nhấn vào Menu, cuộn xuống Settings & Privacy. Chọn See Time sẽ cho phép người dùng thấy mình dành bao nhiêu thời gian cho Facebook và một số công cụ để quản lý thời gian. Còn nếu chọn See Tool ở bên phải, người dùng sẽ thấy giao diện có hiển thị mục Quiet Mode, nơi người dùng có thể bật nó bằng cách chuyển sang trạng thái On. Nếu muốn, người dùng cũng có thể tạo lịch biểu và thời gian, cũng như ngày muốn Facebook tự động bật Quiet Mode. Để làm điều này, người dùng chỉ cần bật Schedule Quiet Mode và sau đó nhấn vào lịch trình bên dưới để cá nhân hóa nó.