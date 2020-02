Tránh xa người nhiễm Covid-19 bằng công cụ trực tuyến

Trước tình hình virus Covid-19 lây lan nhanh ở Hàn Quốc, các nhà phát triển phần mềm tư nhân tại đây đã thiết lập các website và ứng dụng để giúp người dân theo dõi diễn biến dịch bệnh và tránh xa những nơi có người nhiễm bệnh từng xuất hiện với hy vọng hạn chế tốc độ lan truyền virus.

Chính phủ Hàn Quốc ban đầu đã công bố thông tin rất chi tiết về các trường hợp xác nhận nhiễm virus Covid-19, bao gồm độ tuổi, giới tính và tuyến đường hàng ngày mà những người này đã đi qua trước khi bị cách ly. Danh tính cụ thể của người bệnh không được công khai trước công chúng nhưng thông tin này cho phép các nhà phát triển website xây dựng bản đồ chi tiết theo dõi chuyển động của người bệnh.

“Chúng tôi đã gặp phải phản ứng dữ dội từ công chúng sau khi để dịch MERS bùng phát gây lây nhiễm trên diện rộng cách đây năm năm trước, bởi vì chúng tôi đã không công khai nơi người nhiễm bệnh đã đi qua”, một quan chức y tế từ chối tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vấn đề, nói với Reuters.

Trên trang Coronamap.live, một trong những website theo dõi dịch bệnh, hiện có một nút được đặt tên “See whether I am safe”, (tạm dịch: Xem tôi có an toàn không). Khi nhấn vào nút này, người dùng có thể kiểm tra xem có trường hợp nào nhiễm virus Covid-19 được xác định trong vùng lân cận của họ hay không.

Nhiều người Hàn Quốc đã đăng nhập vào các trang web để kiểm tra dịch bệnh trong những ngày qua. Một số người ở nước này nói rằng suy nghĩ về khả năng bị nhiễm bệnh và xuất hiện trên bản đồ trực tuyến là nguyên nhân khiến họ hạn chế đi ra ngoài. Seo Su-sung, sinh viên 21 tuổi, thấy Coronamap.live là trang web hữu dụng nhất.

“Càng nhiều thông tin được chia sẻ thì càng tốt cho mọi người. Nó giúp mọi người có thể dễ dàng tránh những khu vực có dịch bệnh. Nếu không, tôi không chỉ có khả năng làm hại bản thân mà còn lây nhiễm cho những người khác xung quanh mình”, Seo Su-sung nói.

Ryan Hong Jun-seo, 19 tuổi, sinh viên ngành khoa học máy tính, người đã thiết lập trang Coronamap.live trong thời gian chờ đợi thực hiện kỳ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cho biết hơn 300.000 người đã truy cập vào trang này mỗi ngày. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng chóng mặt trường hợp nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, với số lượng các ca nhiễm được xác nhận tăng từ 31 lên hơn 763 ca, bao gồm 7 trường hợp tử vong trong vòng chưa đầy một tuần đã khiến Coronamap.live gần như không thể cập nhật kịp.

Các cơ quan y tế cũng gặp tình trạng tương tự khi không thể theo kịp các số ca nhiễm mới. Trong những ngày gần đây, họ bị buộc phải công bố thêm bản tóm tắt chung và thông tin theo khu vực về các trường hợp nhiễm virus Covid-19. Chính phủ cũng thường xuyên phát bản cập nhật và thảo luận về những trường hợp nhiễm bệnh trong các cuộc họp ngắn. Hong Jun-seo cho biết anh sử dụng một loạt các nguồn tài nguyên mở khác như những báo cáo tin tức để bổ sung dữ liệu chính thức trên website.

“Tôi đã thu thập tất cả các loại thông tin để cập nhật, bao gồm phản hồi cá nhân từ người dùng”, Hong Jun-seo nói.

Kwon Young-jae, một nhà phát triển phần mềm khác, cũng thực hiện một trang web tương tự có tên Wuhanvirus.kr cùng với vợ của mình là Ju Yeun-jin, người làm cùng lĩnh vực với anh, nhưng cả hai đã bị choáng ngợp bởi số lượng nhiễm virus Covid-19 tăng mạnh trong vài ngày qua. Wuhanvirus.kr hiển thị thông tin về người nhiễm bệnh, người tử vong và người xuất viện theo thời gian thực ở cả Hàn Quốc và trên thế giới

Các con số tăng vọt khiến vợ chồng anh hầu như mất ngủ. “Cho đến đầu tuần trước, thật dễ dàng để cập nhật thông tin lên trang. Nhưng với hàng chục ca nhiễm mới sau vài giờ như hiện tại, nó bắt đầu gây áp lực cho chúng tôi”, Kwon Young-jae cho hay.