Canon Expo 2017 được tổ chức tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q.1, TP.HCM trong thời gian từ ngày 26 - 29.10, khách tham quan có thể trải nghiệm miễn phí các công nghệ hình ảnh mới nhất của Canon.

Đây là sự kiện triển lãm công nghệ nổi bật nhất nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 thành lập Canon Marketing Việt Nam và 80 năm thương hiệu Canon trên toàn thế giới.

Khách tham quan sẽ được chứng kiến tận mắt những sản phẩm công nghệ dùng trong các lĩnh vực y tế, kiến trúc, an ninh, bất động sản... Trải nghiệm dịch vụ soi đáy mắt và đo khúc xạ mắt miễn phí với máy chụp nhãn cầu mà Canon sản xuất, hay máy in Canon in hoàn thiện sản phẩm 3D.

Bên cạnh thế hệ máy ảnh nhỏ gọn thời trang chất lượng chụp không thua kém DSLR, lần đầu tiên, giới nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tiếp cận trực tiếp bộ cảm biến hình ảnh CMOS có độ phân giải cao nhất thế giới hiện nay: 120 MP và 250 MP. Bộ cảm biến này có thể tạo ra một bức ảnh có kích thước lớn bằng một sân bóng đá.

Canon Expo cũng là triển lãm của nhiều phân khúc công nghệ hình ảnh và giải pháp hình ảnh. Nếu phân khúc B2C có nhóm sản phẩm máy ảnh, máy in dành cho cá nhân, gia đình từ lúc mới bắt đầu, trở thành bán chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp; thì phân khúc B2B có nhóm máy scan và in đa chức năng sử dụng phần mềm chuyên dụng như Therefore và uniFLOW cho năng suất cao như máy in công nghiệp, máy chiếu đa dụng, network camera…

Thành Luân

Ảnh: T.Luân