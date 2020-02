Trình duyệt Edge khiến Google lo lắng

Edge được phát triển dựa trên mã nguồn Chromium của trình duyệt Chrome, từ đó tăng khả năng tương thích với các tiêu chuẩn hiện đại và đặc biệt là các tiện ích mở rộng trên Chrome Web Store. Khả năng tương thích tốt như vậy khiến Edge trở nên mạnh mẽ, điều này đã gây ra sự khó chịu với Google.

Động thái đầu tiên trong việc lôi kéo người dùng của Google là hãng này đã thực hiện việc đặt các cảnh báo trên Chrome Web Store. Vì vậy khi người dùng truy cập vào cửa hàng để tải các tiện ích mở rộng bằng trình duyệt Edge sẽ thấy biểu ngữ thông báo có nội dung: “Google recommends switching to Chrome to use extensions securely” (Google khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng Chrome để được an toàn hơn khi dùng các tiện ích mở rộng).