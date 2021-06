Trình khai thác Ethereum của Norton có ưu và nhược điểm gì?

NortonLifelock trước đó thông báo phần mềm diệt virus Norton 360 của công ty sẽ sớm có thể khai thác tiền điện tử Ethereum trong khi máy tính không hoạt động.

Tính năng Norton Crypto lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình Early Adopter Program (EAP) cho phép người đăng ký có quyền truy cập sớm vào các tính năng mới . Sự xuất hiện của tính năng là vì Norton cho rằng các tiện ích khai thác, ví và tiền điện tử thường bị gắn cờ là độc hại, công ty sẽ cung cấp một giải pháp thay thế an toàn cho việc khai thác Ethereum.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng khai thác Ethereum có tên Norton Crypto để chỉ ra điểm tốt và xấu của nó.

Công cụ Norton Crypto trên trình diệt virus Norton 360 Ảnh chụp màn hình

Ưu điểm

Điều thú vị về Norton Crypto là nó dễ sử dụng và có thể cho phép cơ sở 50 triệu người dùng của Norton 360 bắt đầu khai thác Ethereum một cách nhanh chóng.

Để sử dụng Norton Crypto, người dùng cần đến từ quốc gia nói tiếng Anh, có GPU với bộ nhớ tối thiểu 3 GB, NVIDIA 1050 3 GB trở lên, máy tính chạy Windows và tham gia chương trình EAP.

Sau khi họ tham gia chương trình EAP và cập nhật Norton 360, màn hình My Norton sẽ hiển thị thông báo Turn your PC's idle time into cash. Nhấp vào liên kết Show me how sẽ mở ra một trang yêu cầu người dùng đồng ý với thỏa thuận cấp phép Norton và Norton Crypto. Khi đồng ý với thỏa thuận, bạn sẽ được hiển thị màn hình Norton Crypto chính, nơi có thể kích hoạt khai thác.

Norton Crypto sử dụng GPU để khai thác Ethereum và bạn sẽ nhanh chóng nghe thấy tiếng quạt của card đồ họa hoạt động mạnh mẽ vì tính năng này dùng 100% hiệu năng xử lý GPU. CPU không can thiệp vào quá trình này.

Nhược điểm

Norton Crypto được cho là chỉ khai thác khi máy tính của bạn không sử dụng, nhưng khi khởi động trò chơi sử dụng đồ họa cho thấy điều này không đúng. Ethereum vẫn được đào khi trò chơi bắt đầu.

Một vấn đề khác với Norton Crypto là không kiếm được một xu nào trong 36 giờ thử nghiệm tính năng này. Có lẽ do nhóm khai thác của Norton phải trả phí và tham gia chương trình EAP dẫn đến việc cạnh tranh khai thác không hiệu quả. Điều này sẽ thay đổi khi số lượng người tham gia EAP tăng lên trong tương lai.

Kết quả khai thác Ethereum không như mong đợi Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng, công cụ khai thác của Norton Crypto sử dụng 100% GPU mà không có cách nào để chỉ định thông số khác. Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của card đồ họa do thời gian sử dụng kéo dài và nhiệt độ cao, tốn điện năng tiêu thụ.

Điểm trừ lớn của Norton Crypto

Khi khai thác Ethereum theo nhóm, các nhóm này sẽ mất phí quản lý từ tất cả các khoản thanh toán. Các khoản phí này thường dao động từ 0% đối với các nhóm mới, nhằm thu hút các người đào tiền điện tử, đến cao nhất là 2,5-3% đối với các nhóm lớn hơn. Một số nhóm khai thác Ethereum lớn nhất, như Spark Pool và EtherMine, chỉ mất 1% phí từ các khoản thanh toán.

Nhưng Norton Crypto tính phí khai thác với mức khủng là 15%. Theo thời gian, sự chênh lệch lớn về phí này là một vấn đề không hề nhỏ, khiến cho việc sử dụng tính năng Norton Crypto không có giá trị.