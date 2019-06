Trung Quốc cảnh báo giới công nghệ về việc tuân thủ lệnh cấm của Mỹ

Theo The New York Times, cuộc họp diễn ra vào ngày 5.6 và 6.6, không lâu sau khi Bắc Kinh thông báo lập danh sách các doanh nghiệp và cá nhân “không đáng tin cậy”. Danh sách được xem là đòn trả đũa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington đưa Huawei Technologies vào danh sách đen thương mại. Huawei bị cấm mua hàng công nghệ Mỹ, bị cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại và giúp Bắc Kinh do thám nước ngoài.

Ngoài Microsft, Samsung và Dell, đại diện hãng Arm của Anh, SK Hynix của Hàn Quốc và một số hãng chất bán dẫn khác cũng được triệu tập. Hầu hết phát ngôn viên của các doanh nghiệp tham gia họp đều từ chối bình luận.

Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng sang mảng công nghệ. Tranh chấp thương mại lẫn lệnh cấm áp đặt lên Huawei khiến nhiều doanh nghiệp và chính phủ trên thế giới bất ngờ hoặc đứng trước thế khó. Lệnh cấm của Mỹ là đòn giáng mạnh vào trọng tâm trong tham vọng công nghệ của Trung Quốc.

Theo báo Mỹ, giờ đây dường như cả hai siêu cường kinh tế thế giới đều đang tính cách mới để đặt mục tiêu vào nước còn lại. Tranh chấp thương mại, công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tác động lên kinh tế toàn cầu và cảnh đóng băng công nghệ, tài nguyên của các nước.

Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế , nhận định: “Sự việc giờ đây cực kỳ nhạy cảm vì chính quyền của ông Trump, thông qua nhiều chiến thuật, đang làm mất ổn định mối qua hệ thương mại và nhiều khía cạnh khác”.

Cuộc họp các hãng công nghệ lớn được Bắc Kinh tổ chức trong tuần này do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc dẫn dắt, với sự tham dự của đại diện Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Ba cơ quan chính phủ tham gia cuộc họp cho thấy mức độ phối hợp cao và khả năng phối hợp để giải quyết vấn đề của giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo một nguồn tin, cuộc họp dường như được thiết kế để tăng cường hỗ trợ cho Huawei dù doanh nghiệp không được nhắc đích danh.

Paul Triolo, người đứng đầu lĩnh vực công nghệ tại hãng tư vấn Eurasia Group, cho biết: “Bắc Kinh cho rằng chính phủ Mỹ có ý định kiềm hãm sự phát triển công nghệ của Trung Quốc và nếu hành động của họ không bị ngăn cản hoặc làm chậm lại, tương lai nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc đứng trước rủi ro”.

Ngoài ra, cuộc họp cũng nhắc đến vấn đề chuỗi cung ứng. Sản xuất, lắp ráp đa dạng nhiều linh kiện điện tử giúp Trung Quốc trở thành nền tảng cho hoạt động kinh doanh của nhiều công ty đa quốc gia. Khi Mỹ và Trung Quốc căng thẳng thương mại, nhiều người lo rằng doanh nghiệp sẽ tìm cách chuyển sản xuất đi nơi khác để tránh rủi ro dài hạn. Trong cuộc họp tuần này, giới chức Trung Quốc cảnh báo rõ rằng động thái đưa sản xuất khỏi Trung Quốc một cách quá mức sẽ dẫn đến hình phạt.