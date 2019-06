Trung Quốc kiểm tra tất cả xe điện sau nhiều vụ cháy xe Tesla, Nio

Theo Bloomberg, các doanh nghiệp xe điện hoạt động ở Trung Quốc cần kiểm tra các mối nguy tiềm ẩn với sự an toàn của hộp pin, tính năng bảo vệ chống nước cũng như thiết bị sạc trên xe.

Cơ quan quản lý ở Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất ô tô gửi kết quả kiểm tra an toàn của họ trước cuối tháng 10 sắp tới. Giới chức Trung Quốc cho biết việc kiểm tra an toàn cũng nên được thực hiện trên các xe đã được bán ra, đặc biệt chú ý đến những phương tiện được sử dụng nhiều như xe taxi.

Trung Quốc kiểm tra xe điện sau nhiều vụ cháy liên quan đến ô tô loại này tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới . Nio, startup xe điện với cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq và có tham vọng trở thành đối thủ của Tesla, cho biết cuối tuần trước rằng một trong những chiếc SUV ES8 của hãng bốc cháy. Đây là lần thứ ba trong khoảng hai tháng gần đây, mẫu xe này gặp sự cố.

Tesla thì cho hay công ty điều tra về video ghi lại cảnh một trong những chiếc xe của hãng bốc cháy ở Thượng Hải. Đoạn video này dậy sóng cư dân mạng Trung Quốc hồi tháng 4. Ngoài ra, một chiếc Tesla Model S khác cũng bốc cháy ở Hồng Kông.

Xe điện ngày càng sử dụng nhiều pin lithium mật độ cao để mở rộng tầm chạy trong bối cảnh nhu cầu phương tiện điện tăng dần lên. Tại Trung Quốc, trợ cấp và chính sách thuận lợi giúp doanh số xe điện vượt 1 triệu chiếc năm ngoái, thu hút nhiều cái tên mới đến với ngành.

Năm 2018, Trung Quốc ghi nhận ít nhất 40 sự cố hỏa hoạn liên quan đến phương tiện sử dụng năng lượng mới. Phương tiện sử dụng năng lượng mới gồm xe điện, xe hybrid sạc điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu, theo Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc. Cơ quan này cũng kêu gọi kiểm tra chất lượng phương tiện năng lượng mới và thu hồi hơn 130.000 chiếc xe hồi năm ngoái.

Trung Quốc không phải nước duy nhất có vấn đề với các vụ xe điện bốc cháy. Hôm 10.6, Audi cho hay hãng thu hồi tất cả xe chạy hoàn toàn bằng điện bán ra ở Mỹ vì nguy cơ cháy pin. Khoảng 540 chiếc SUV E-tron được tự nguyện triệu hồi vì rủi ro hơi ẩm có thể thấm vào pin thông qua trục trặc dây điện. Audi cũng đang thảo luận với giới chức Đức về việc thu hồi xe trên thị trường châu Âu.

Theo báo cáo năm 2017 của Cục Quản lý an toàn Giao thông Quốc lộ Mỹ, xe điện không dễ bị tai nạn hoặc hỏa hoạn hơn so với xe chạy bằng xăng. Nó có thể còn ít vướng tai nạn và hỏa hoạn hơn. Dù vậy, báo cáo lưu ý rằng công nghệ pin đang phát triển hiện vẫn thiếu sự đồng thuận trên thế giới về thiết kế hệ thống an toàn.