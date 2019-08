TSMC sẽ sản xuất chip Snapdragon 875 5nm vào năm 2021

Định luật Moore được đưa ra bởi Gordon Moore, đồng sáng lập Intel vào năm 1965, kêu gọi số lượng bóng bán dẫn trong các mạch tích hợp (như chip) tăng gấp đôi mỗi năm. Để thấy được chúng ta đã đi bao xa, chip OMAP 3430 của Texas cung cấp cho Motorola DROID vào năm 2009 đã được chế tạo bằng quy trình 65nm.

Nhưng có lẽ thú vị hơn hết là báo cáo cho biết chip Snapdragon 875 mà Qualcomm ra mắt vào năm 2021 vẫn do TSMC sản xuất. Báo cáo cho biết thêm, chip Snapdragon 875 sẽ được sản xuất bằng quy trình 5nm của TSMC. Nếu đó thực sự là trường hợp, Snapdragon 875 sẽ có 171,3 triệu bóng bán dẫn trên mỗi mm vuông. Do đó, thành phần này phải mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với tiền nhiệm.