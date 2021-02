Ứng dụng giúp chúc Tết Tân Sửu

Lên lịch hẹn chúc tết với SMS Scheduler

SMS Scheduler giúp dễ dàng lên lịch hẹn và quản lý việc chúc tết. Giao diện của ứng dụng này khá đơn giản, nhấn vào nút dấu + để vào giao diện Create new SMS, chọn tên người nhận (một hoặc nhiều người) trong danh bạ, thêm ngày tháng (Add date) để nhắc nhở gửi tin nhắn và nhấn nút Schedule. Lưu ý ứng dụng này sẽ không trực tiếp gửi tin nhắn tự động mà đến khung giờ đã chọn, SMS Scheduler sẽ tự mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại với đầy đủ thông tin người nhận và nội dung tin nhắn đã soạn sẵn, người dùng chỉ cần làm thao tác duy nhất là nhấn vào nút Send để gửi lời chúc tết.

Quản lý việc chúc tết sẽ dễ dàng hơn với SMS Scheduler Ảnh chụp màn hình

Những tin nhắn đã được gửi thành công sẽ có trạng thái Sent, trong khi đó nếu vì một lý do nào đó tin nhắn chưa được gửi đi như đến giờ hẹn bạn quên gửi, điện thoại hết tiền… bạn có thể kiểm tra trong danh sách Dashboard với trạng thái Not Sent.

Ưu điểm của SMS Scheduler là sẽ hiển thị danh sách những người chúc tết để tránh bị sót. Tất cả danh sách chúc tết sẽ được hiển thị trong danh sách Dashboard để người dùng dễ dàng theo dõi. Người dùng có thể nâng cấp lên phiên bản Pro với giá 89.000 đồng để không còn quảng cáo gây phiền toái.

Ngoài ứng dụng SMS Scheduler, một số ứng dụng khác tương tự có thể kể đến là Do it Later (trả phí), Scheduler (trả phí)

Những mẫu tin nhắn chúc tết độc đáo

Thay vì tự nghĩ ra tin nhắn chúc tết, bạn có thể sử dụng các mẫu tin nhắn độc đáo được soạn sẵn trên ứng dụng “Chúc tết - Thiệp chúc tết” dành cho từng mục đích khác nhau. Ứng dụng có tuổi đời hơn 4 năm này đã có những cập nhật lớn cho Tết Tân Sửu 2021.

Ứng dụng này là một cẩm nang toàn diện cho ngày tết cổ truyền Ảnh chụp màn hình

Khi nhấn vào mục “Tin nhắn & lời chúc tết 2021”, bạn có thể chọn nhiều loại tin nhắn chúc tết như tin nhắn hình, thơ chúc tết, chúc tết ông bà, bố mẹ, thầy cô, vợ, chồng, người yêu, sếp… hoặc tự tạo tin nhắn của riêng mình. Bạn chọn tin nhắn chúc tết, nhấn “Gửi tin nhắn” (có dấu hoặc không dấu), chọn danh sách trong danh bạ điện thoại và tiến hành gửi lời chúc.

Ngoài ra, một điểm độc đáo của ứng dụng là khả năng thiết kế tin nhắn dạng thiệp từ lời chúc đã chọn bằng cách nhấn nút “Tạo thiệp”. Tại đây bạn có thể thay đổi lời chúc, đổi hình nền xong chọn lưu thiệp dưới dạng hình ảnh. Những hình ảnh này có thể dễ dàng chia sẻ qua các ứng dụng tin nhắn hoặc mạng xã hội . Ngoài ra, thay vì chọn “Gửi tin nhắn” hoặc “Tạo thiệp”, bạn có thể tiến hành sao chép nội dung tin nhắn để sử dụng trên các ứng dụng khác, chẳng hạn kết hợp với SMS Scheduler để lên lịch hẹn gửi lời chúc tết.