Ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal bắt đầu hỗ trợ iPad

Theo SlashGear, trước đó, người dùng chỉ có thể truy cập tin nhắn của họ thông qua iPhone, khiến những người thích đa nhiệm trên màn hình lớn cảm thấy khó chịu.

Signal cùng với Threema, Telegram và nhiều ứng dụng nhắn tin khác cung cấp cho người dùng chức năng nhắn tin mã hóa để trò chuyện an toàn hơn so với các dịch vụ trò chuyện không được mã hóa. Ứng dụng này được cung cấp miễn phí và phổ biến do sự kết hợp giữa bảo mật , tính năng và hỗ trợ đa nền tảng. Tuy nhiên, không giống như một số lựa chọn thay thế, ứng dụng thiếu hỗ trợ máy tính bảng.