Virus Corona gây ảnh hưởng đến sản xuất Oculus của Facebook

Theo Bloomberg, mẫu tai nghe không dây Oculus Quest của Facebook được phát hành năm ngoái đã hết hàng ở một số khu vực. Thông tin này được website tin tức chuyên về thực tế ảo UploadVR công bố, trong khi đó người đại diện Facebook cho biết nhu cầu cao và virus Corona có thể ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của thiết bị trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, người phát ngôn của Facebook cho biết “Oculus Quest đã hết hàng ở một số khu vực do nhu cầu cao. Giống như các công ty khác, chúng tôi dự kiến có một số tác động bổ sung đối với việc sản xuất phần cứng do virus Corona gây ra. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho nhân viên, đối tác sản xuất và khách hàng của chúng tôi và đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi đang nỗ lực để khôi phục sự sẵn sàng càng sớm càng tốt”.