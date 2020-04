Wi-Fi 7 sắp ra mắt hứa hẹn tốc độ 30 Gbps

Theo Time24News, hiện tại chỉ có một vài bộ định tuyến và thiết bị đầu cuối mới hơn có khả năng hỗ trợ giao thức Wi-Fi 6 , tuy nhiên không phải vì vậy mà Wi-Fi 7 chưa được phát triển. Giao thức này hiện đã được phát triển và hứa hẹn có thể đạt tốc độ 30 Gbps, cao gấp ba lần so với 9,6 Gbps đạt được của Wi-Fi 6.

Khi so sánh với giao thức Wi-Fi 5 hiện tại (802.11 ac), Wi-Fi 6 (802.11 ax) có thể nhanh hơn 40% và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Điều này cho thấy Wi-Fi 7 sẽ ấn tượng ra sao khi so kè với các chuẩn cũ. Hiện tại, Wi-Fi 7 vẫn chưa thực sự tồn tại nhưng có thể nó là 802.11 be và dự kiến ra mắt chính thức vào năm 2024.

Trong khi Wi-Fi 6 có công nghệ MU-MIMO và hỗ trợ lên đến 8 luồng dữ liệu để hoạt động đồng thời thì Wi-Fi 7 có thể được trang bị công nghệ CMU-MIMO. Trong trường hợp này, nó có thể hỗ trợ tối đa 16 luồng dữ liệu, 8 làn đến 16 làn đường dẫn và nhiều thứ khác.

Ngoài tần số 2,5 GHz và 5 GHz truyền thống, Wi-Fi 7 cũng sẽ hỗ trợ tần số 6 GHz và cả ba tần số đều có thể hoạt động đồng thời. Về phương pháp điều chế tín hiệu, Wi-Fi 6 (802.11 ax) sử dụng 1024-QAM, còn Wi-Fi 7 sẽ được nâng cấp thành phương pháp 4096-QAM nên dễ dàng đạt được tốc độ ước tính 30 Gbps.

Được biết, bộ định tuyến sử dụng giao thức Wi-Fi 6 vẫn có thể hỗ trợ nhiều thiết bị được kết nối hơn cùng một lúc. Liên quan đến các vấn đề bảo mật, hệ thống này được xây dựng theo cách khiến các cuộc tấn công và xâm nhập của tin tặc trở nên khó khăn hơn nhiều. Wi-Fi 6 cũng hỗ trợ giao thức bảo mật WP3 mới nhất và được nhiều người coi là một trong những hệ thống phát triển nhất hiện nay.